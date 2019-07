Equitazione | i ranking olimpici aggiornati in vista di Tokyo 2020 La situazione

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’Italia non ha ancora squadre qualificate nell’alle Olimpiadi in nessuna delle tre specialità che vedremo ai Giochi, ovvero dressage, salto ostacoli e completo: le occasioni per la qualifica ci sono ancora e sarebbe bene centrarla dato che automaticamente si qualificherebbero anche tre atleti nell’individuale. In caso contrario, per sperare di avere qualche italiani in gara abisognerà guardare aiindividuali, che si esauriranno al termine dell’anno solare. Questa laal 30 giugno. DRESSAGE Sono ancora da assegnare tre pass per Nazionali agli Europei di Rotterdam, ma questi potranno essere assegnati anche a Paesi del Gruppo A (Europa Nord-Ovest): al momento l’Italia guardando alavrebbe Tatiana Miloserdova in 20ma posizione, distante dalla qualifica, dato che ci sono due pass individuali. Dopo la rassegna ...

