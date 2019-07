ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dopo il doppio infortunio che lo ha tenuto fermo per tanto tempoci tiene a tornare in forma per la prossima stagione. Dopo aver rinunciato alla partecipazione con la sua Algeria alla Coppa d’Africa, il giocatore ha rinunciato anche a parte delle sue ferie, per potersi allenare ed essere subito pronto per la nuova stagione. Si è allenato con costanza in questa settimana senza e le immagini che arrivano dal ritiro di Dimaro lo confermano.ha postato unsu Instagram che lo riprende inconsecutive all’incrocio dei pali in! L'articoloall’incrocio inilNapolista.

Salvato94691160 : RT @napolista: VIDEO – #Ghoulam è tornato. Quattro punizioni all’incrocio in allenamento L’algerino ha fatto di tutto per arrivare in forma… - napolista : VIDEO – #Ghoulam è tornato. Quattro punizioni all’incrocio in allenamento L’algerino ha fatto di tutto per arrivare… - 100x100Napoli : Sfida di punizioni al termine dell'allenamento #Dimaro2019 -