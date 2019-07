De Ligt Juventus | è fatta | l’Ajax ha accettato l’offerta bianconera | i dettagli

juvedipendenza

(Di venerdì 12 luglio 2019) DEe Ajax hanno l’intesa per il trasferimento in bianconero di dee dai Lancieri arriva l’indizio forse decisivo per la chiusura dell’affare. Il ‘Telegraaf’, quotidiano olandese, che il difensore non prenderà parte al ritiro in Austria della squadra biancorossa. Dopo settimane nelle quali il club bianconero esi sono confrontati … More

