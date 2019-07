Guida Tv Venerdì 12 luglio | Albano e Romina su Rai 1 | La Sai L’ultima?

dituttounpop

(Di venerdì 12 luglio 2019)tv di12– Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Signori e Signori:PowerRai 2 ore 21:20 La vendetta della Sposa Rai 3 ore 21:20 La Grande Storia: “Lo Sbarco sulla Luna”Canale 5 ore 21:35 La Sai l’ultima? (qui gli ospiti della quarta puntata) Rete 4 ore 21:25 Delitto PerfettoItalia 1 ore 21:25 Chicago Med 3×04-05-06 1a Tv free (qui le anticipazioni)La7 ore 21:15 Affari SporchiTv8 ore 21:25 La notte dei record (replica)Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza (replica)Serie Tv e Film in Tv12– I ConsigliLe Serie Tv in ChiaroItalia 1 ore 21:20 Chicago Med 3×04-05-06Rai 4 ore 21:15 24: Live Another Day 1×03-04TopCrime ore 21:10 Bones 11×19-20Giallo ore 21 L’ispettore GentlyParamount Network ore 21:05 Il giovane ispettore Morse 2 1a Tv (leggi qui)Rai Premium ore 21:20 Il ...

MillusianaViagg : Thailandia del Nord & Ayuttaya | Tour di gruppo con partenze ogni Venerdì e guida locale parlante Italiano - ideatour : Thailandia del Nord & Ayuttaya | Tour di gruppo con partenze ogni Venerdì e guida locale parlante Italiano - wonutempt : Venerdì ho la prima guida che ansia -