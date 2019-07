Dl Sicurezza bis | Salvini | “Fico blocca otto emendamenti della Lega” Presidenza Camera

Matteo Salvini - il grillino Giuseppe Brescia riscrive il decreto Sicurezza bis : "Emendamenti inammissibili" : I rapporti tra le due alleanze di governo si incrinano ancora. Oggi, mercoledì 10 luglio, è stato dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega - a prima firma Ingrid Bisa - relativo all'inasprimento delle norme sulle espulsioni, il cosiddetto decreto Sicurezza bis. Il motivo? Per il pentastella

Dl Sicurezza bis - emendamenti dimezzati : 16.50 Il numero degli emendamenti presentati al dl Sicurezza bis alla Camera è stato dimezzato. Su 547 emendamenti ne sono stati dichiarati inammissibili 260. Tra gli inammissibili, quello della Lega relativo all'inasprimento delle norme sulle espulsioni, che chiedeva di estendere l'espulsione a chi commette reati superiori a un anno di reclusione (in luogo degli attuali due anni)

Come cambia il decreto Sicurezza bis : Migranti e sbarchi mettono nuovamente a dura prova la tenuta di maggioranza e governo. Poi, in extremis, M5s e Lega trovano l'accordo sugli emendamenti al decreto Sicurezza bis. Ed è un incastro di equilibri tra le varie proposte e, soprattutto, posizioni. I pentastellati stoppano i maggiori poteri al Viminale che la Lega si apprestava ad assegnare a Matteo Salvini, mentre la Lega incassa - ma solo dopo diverse ore - il via libera del Movimento ...

Decreto Sicurezza bis - come cambia il provvedimento voluto da Matteo Salvini : La maggioranza, formata da Lega e Movimento 5 Stelle, ha trovato un accordo sugli emendamenti da presentare al Decreto sicurezza bis, il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La maggior parte delle proposte di modifica riguarda il ruolo delle Ong e le sanzioni previste per chi non rispetta il Decreto.Continua a leggere

Dl Sicurezza bis - la proposta della Lega : arresto immediato per i comandanti delle Ong : Un emendamento della Lega al decreto sicurezza bis prevede l'arresto del comandante delle Ong che operano nel Mediterraneo in tutti i casi in cui compiano "il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra”. Una norma che sembra prendere spunto dal caso della Sea Watch e della sua capitana Carola Rackete.

Dl Sicurezza bis - Lega : “A Viminale potere di vietare sbarchi e multe da un milione a ong”. M5s : “Modifiche non concordate” : Il M5s propone di anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e la Lega rilancia: per le ong che portano migranti in Italia multe fino a un milione di euro. Con il decreto Sicurezza bis che attende l’ok Camera, le due anime del governo gialloverde si danno battaglia sugli emendamenti, con il termine ultimo per presentarli nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio che è stato fissato per ...

Dl Sicurezza bis - multe fino a 1 milione di euro per le ong che entrano in acque italiane senza permesso : Un emendamento al decreto Sicurezza bis, depositato dalla Lega a prima firma Igor Iezzi, prevede multe salate per le navi delle ong che violano il divieto di ingresso in acque italiane: rischiano di dover pagare somme da 150mila fino a un milione di euro. Attualmente le multe previste dallo stesso decreto arrivano fino a 50mila euro.Continua a leggere

Gli effetti del dl Sicurezza bis : confiscato il veliero Alex : Valentina Raffa Nuova sanzione alla nave sequestrata, sconfinò due volte in acque territoriali. L'armatore: querelo Salvini I l veliero Alex con cui Mediterranea Saving Humans ha condotto a Lampedusa 41 immigrati è stato confiscato e la Ong rischia di perderlo per sempre. Dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della procura di Agrigento, che sta esaminando la documentazione e i video acquisiti dalla Guardia di finanza, e dopo ...

I 5 Stelle hanno presentato un emendamento al dl Sicurezza bis per anticipare la confisca delle navi alla prima violazione e non più in caso di reiterazione e per dare alle forze armate e di polizia i natanti confiscati.

La barca a vela Alex è stata confiscata dalla Guardia di Finanza dopo la notifica di una seconda violazione del “decreto Sicurezza bis” : La Guardia di Finanza ha notificato al comandate e all’armatore della barca da vela Alex una una seconda violazione del “decreto sicurezza bis” riguardo al divieto di entrare in acque territoriali e, come prevede il decreto in caso di “ripetuta

Mediterranea - la Gdf contesta un’altra violazione del decreto Sicurezza bis e notifica nuovo sequestro alla nave Alex : nuovo decreto di sequestro delle Fiamme Gialle per la nave Alex della ong Mediterranea. Ad annunciarlo via Twitter è stata la stessa ong di cui è capo missione il deputato di Leu Erasmo Palazzotto. “Questa mattina la Guardia di finanza ha contestato una seconda violazione del decreto sicurezza Bis: un ingresso incidentale di Alex nelle acque territoriali che sarebbe avvenuto venerdì mattina”. “E’ un pretesto del tutto ...

L’ordinanza del gip di Agrigento renderà dura la vita al decreto Sicurezza bis : Roma. L’intero sistema autoritario e securitario alla base della politica dei porti chiusi di Matteo Salvini è messo a dura prova dalla magistratura italiana e dagli ultimi sviluppi della guerra in Libia. La prima cattiva notizia per il Viminale è arrivata martedì sera, con la decisione del gip di A

Il procuratore di Agrigento ha smontato il “decreto Sicurezza bis” : In un'audizione alla Camera ha spiegato che si occupa male del problema sbagliato, mentre dimentica i veri pericoli legati all'immigrazione clandestina