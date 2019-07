Piogge e temporali | allerta meteo da Nord a Sud

repubblica

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Fortidal mattino e probabili allagamenti: chiusi parchi e centri estivi, allarme arancione nel Sud della Toscana. Ieri devastazioni sulla costa adriatica per le raffiche di vento fino a 150 km orari, con i bagnanti in fuga dalle spiagge

