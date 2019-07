Pentathlon | Mondiali junior 2019 | tre azzurrini in finale | tre azzurrine in top ten nella

Pentathlon - Mondiali junior 2019 : tutte qualificate alla finale della gara individuale le 4 atlete azzurre : Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni in vista della prova individuale femminile dei Mondiali juniores 2019 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Drzonkow in Polonia. tutte le nostre atlete al via, Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro), infatti, si sono classificate in maniera decisamente brillante in vista della finale che si ...