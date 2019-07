Hockey pista | Mondiali 2019 | Italia | contro il Portogallo serve un’impresa titanica per

Italia-Francia - Quarti di finale Mondiali Femminili Hockey pista 2019 : data - programma - orario e tv : Dentro o fuori. I Mondiali Femminili di hockey pista 2019 entrano nel vivo: da domani infatti inizierà la fase ad eliminazione diretta, che si inaugurerà coi Quarti di finale. L’Italdonne di Massimo Giudice nonostante il ko contro l’Argentina, arrivato però dopo due belle vittorie contro Portogallo e Germania, è pronta a sfidare la Francia in una contesa alla portata di Galeassi e compagne. Il match si giocherà al Palau Blaugrana di ...

Italia-Portogallo - Quarti di finale Mondiali Hockey pista 2019 : data - programma - orario e tv : Il dado è tratto. Ai Mondiali 2019 di hockey pista sarà tempo, da domani, dei Quarti di finale. All’Italia, dopo un girone non certamente esaltante e chiuso al terzo posto alle spalle di Spagna e Francia, toccherà affrontare il fortissimo Portogallo in un match da dentro o fuori. Gli azzurri saranno chiamati all’impresa giovedì 11 luglio, alle ore 22, in quel del Palau Blaugrana di Barcellona. Il match fra gli azzurri e i lusitani ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : Italia - dopo la prima fase sono più le ombre che le luci : Il bilancio parla di una vittoria risicata e due sconfitte. La nazionale Italiana maschile non ha certamente iniziato al meglio il suo Mondiale di Hockey pista 2019, in quel di Barcellona. Il team allenato da Massimo Mariotti è parso poco consistente in attacco e molto fragile in difesa, come testimoniano i numeri: 10 gol fatti, di cui solo 4 su azione, e ben 13 gol subiti; con non meno di 4 gol incassati per gara (differenziale complessivo -3, ...

Dopo un bel primo tempo, l'Italia si spegne nella ripresa. Gli azzurri falliscono con Verona la possibilità del 3-1 lasciando poi spazio alle iniziative francesi che, nel segno di Carlo Di Benedetto e dell'indisciplina della selezione tricolore, ottengono una vittoria ...

21′ Si riparte dopo una breve pausa. Pallina nelle stecche della Francia. 20′ Cocco prova una magata: palla fuori di pochissimo. Non c'è un attimo di pausa. 19′ Herman in contropiede…Gnata lo ipnotizza. 19′ Ci prova Gavioli dalla distanza: pallina alta. 18′ Azzurri poco reattivi dopo la ripresa delle ostilità. 17′ ...

Nonostante una partenza non perfetta, l'Italia ribalta lo svantaggio iniziale (Carlo Di Benedetto) mostrando un ottimo gioco offensivo, anche se i gol sono arrivati in entrambi i casi da tiro diretto; con le marcature messe a referto da Ambrosio e dal rientrante Cocco. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. 25′ La Francia prova a imbastire un'azione, ma non ...

14′ Doppia eccellente respinta di Correa su Gavioli e Malagoli. 14′ Buona parata di Gnata su Roberto Di Benedetto. Si innesca il contropiede. 13′ Pallina riconsegnata dall'Italia alla Francia. 12′ Le squadre son tornate a studiarsi. Per gli azzurri è sceso in pista anche Gavioli. La formazione italiana continua a mutare con rotazioni ...

15.40 Le squadre hanno iniziato il loro riscaldamento sulla pista catalana. Venti minuti al primo movimento di stecca Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l'occasione ci porterà a Barcellona, nell'edizione 2019 dei World Roller Games, ed in modo particolare con un focus sui Mondiali di hockey su pista, dove la nazionale italiana sarà impegnata dalle 16 nella sfida da dentro o fuori contro la Francia, nella terza e ultima giornata del Gruppo A.

Hockey pista - Mondiali femminili 2019 : l’Argentina travolge l’Italia. Azzurre sconfitte 9-1 : Non c’è mai stata storia. Nella terza giornata del Girone B dei Mondiali femminili di Hockey su pista, in corso di svolgimento a Barcellona, l’Argentina ha travolto 9-1 l’Italia di Massimo Giudice, che comunque ha concluso la prima fase al secondo posto del raggruppamento, forte delle vittorie contro Portogallo e Germania. Troppo forti le sudamericane, brave a mettere da subito le cose in chiaro. Dopo poco più di cinque minuti ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : l’Italia si gioca tutto con la Francia : La sconfitta contro la Spagna dev’essere metabolizzata, analizzata e sfruttata per una nuova ripartenza. Gli azzurri di Massimo Mariotti nonostante il ko – con quella che è la favorita finale per la vittoria del torneo iridato – hanno mostrato comunque ottime doti, soprattutto quando sono stati in grado di riequilibrare le cose sotto da 3-1 a 3-3 prima di cedere 5-3, esibendo un gioco che nel prosieguo del torneo potrà ...

Italia-Francia Hockey pista - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ai Mondiali di hockey pista 2019 è il momento di sfidare i cugini d’Oltralpe. L’italhockey di Massimo Mariotti è attesa all’esame di francese nella terza e decisiva giornata del Gruppo A. Dopo due giornate gli azzurri sono a 3 punti in classifica, frutto di una vittoria contro l’Angola e una sconfitta contro la Spagna, mentre Les Bleus hanno raccimolato un solo punto, per effetto del ko contro le Furie Rosse e del ...

15′ Si abbassa il ritmo, Italia molto stanca. 14′ Sfrutta il primo tiro diretto la Spagna, che va a segno con Adoher, 4-3. 12′ GAVIOLIIIIIIIIIII!!!! Pareggia l'Italia! In contropiede, sotto le gambe del portiere! 10′ Ci prova Malagoli in contropiede, senza trovare la porta. 9′ Due invenzioni ...

3′ Sassata di Lamas, che prende la traversa. Cartellino blu per Font, l'Italia avrà un tiro diretto. 2′ Che parata di Fernandez, che compie un miracolo sul bolide dalla distanza di Illuzzi. 1′ Errore di Illuzzi, parato da Fernandez. 1′ RIGORE! Steso in area Verona. 20.51 inizia IL secondo tempo 20.39 FINISCE ...