Chi è Lisa Marzoli, conduttrice della Vita in Diretta Estate (Di martedì 9 luglio 2019) Lisa Marzoli è la nuova conduttrice della Vita in Diretta Estate insieme a Beppe Convertini. Giornalista di punta della Rai e conduttrice molto apprezzata, è stata scoperta da Maurizio Costanzo, con cui ha condotto S’è fatta notte, inoltre ha lavorato in tantissime trasmissioni molto famose dell’azienda di viale Mazzini. Classe 1979, Lisa è nata a Ortona, in provincia di Chieti, e sin da giovanissima ha coltivato la passione per il giornalismo, trasferendosi a Roma per completare gli studi. Nel 2004 si è laureata in Scienze della Comunicazione, realizzando una tesi dedicata alla tv digitale, e a soli 26 anni è diventata giornalista professionista.



"Ho sempre avuto una grande passione per questo lavoro – ha raccontato qualche tempo fa al Giornale -. Mia madre racconta sempre che a sei anni prendevo il pomello che si trova alla fine dei fili che si usano per aprire e chiudere le tende e immaginavo fosse un microfono. Non ho mai avuto un piano B, sapevo che nessun altro lavoro avrebbe potuto regalarmi la stessa gioia e le stesse soddisfazioni".

Nel curriculum di Lisa Marzoli ci sono numerose esperienze, tutte molto interessanti e prestigiose. Ha diretto il bimestrale Quarto Potere e condotto Testa a Testa e il TG di teleadriatica Odeon. Nel 1999 Lisa Marzoli ha iniziato a collaborare con il Resto del Carlino, in seguito è stata inviata della trasmissione Uno Mattina Estate e autrice di Uno Mattina. Nel 2007 la Rai le ha affidato le rubriche Costume e Società ed Economia e Lavoro del Tg Tre. In seguito ha lavorato al TGR Lazio e ha condotto Cronache Animali. Il pubblico la conosce soprattutto per essere stata anchorwoman del Tg Due.



L’ultimo incarico che la Rai le ha affidato è la prestigiosa conduzione della Vita in Diretta Estate in coppia con Beppe Convertini. Se la carriera della Marzoli procede a gonfie vele, lo stesso si può dire della vita privata. Dopo una lunga relazione ha sposato Francesco Borrelli, imprenditore e discendente di una famiglia nobile napoletana. Nel 2017 infine è diventata mamma della piccola Ginevra e oggi vive a Roma con tutta la famiglia.