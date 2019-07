James Rodriguez al Napoli | novità dalla Colombia | lui vorrebbe l’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli - dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

FOTO – Rodriguez-Napoli - indizio social dal club su Twitter : locandina del film “Quel treno per Yuma” - protagonista un bandito (soprannome di James) : SSC Napoli, il Tweet che fa segnare i tifosi Il Napoli fa sognare i tifosi, con un Tweet sulla pagina ufficiale che mostra la locandina del noto film “Quel treno per Yuma” del 1957 prodotto dalla Columbia. Quasi un messaggio criptato, gli indizi che fanno pensare a Rodriguez sono: il protagonista un bandito caso vuole che sia il soprannome di James Rodriguez, il nome del regista James come il giocatore e Columbia. Leggi ...

Un tweet del Napoli scatena i tifosi : indizi su James Rodriguez? : Napoli vicino a James Rodriguez? Su twitter gli indizi sul noto film del 1957, prodotto dalla Columbia e con protagonista un bandito…“powered by Goal”Si scalda il calciomercato di Serie A. Big a caccia del grande colpo per la nuova stagione e annunci imminenti. La Juventus tratta De Ligt, l’Inter continua a puntare Lukaku, il Napoli è sempre più vicino all’ingaggio di JamesRodriguez. Sbarcata a Dimaro, la società azzurra ...

James Rodriguez e Icardi - Gazzetta : Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Il piano di ADL : James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per il possibile doppio colpo il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Gazzetta : sarebbe uno smacco se James Rodriguez finisse altrove : La Gazzetta dello Sport parla dell’affare James Rodriguez a Napoli e dell’intenzione di De Laurentiis di chiudere prima della fine del ritiro per portare il colombiano in ritiro ai tifosi Ma il mercato è folle e nulla può mai essere dato per scontato. C’è sempre una possibilità, sebbene remota che l’affare non si riesca a fare perché non si trovi l’accordo con il Real o perché arrivi una nuova pretendente disposta a ...

Pedullà assicura l’arrivo di Icardi non pregiudicherebbe quello di James Rodriguez : Alfredo Padullà sul Corriere dello Sport è convinto che James Rodriguez e Icardi possano arrivare entrambi al Napoli I ragionamenti del Napoli a fuoco lentissimo su Icardi non comprendono James Rodriguez. Operazione da chiudere a prescindere, avvertendo la necessità di prendere un altro attaccante (Lozano, Rodrigo, oppure l’ormai ex stella dell’Inter). Ma sarà una trattativa lunga, molto lunga quella per l’argentino Icardi è la classica ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

FOTO – James Rodriguez e Zuniga - l’indizio social : “Tranquillo….” : James Rodriguez e Zuniga, l’indizio social: “Tranquillo….” James Rodriguez e Zuniga insieme su Instagram in uno scatto social che sa tanto di Napoli. I due si sono incontrati a Medellin dopo il ritorno del fantasista che insieme alla sua Colombia è stato eliminato dalla Copa America. James si è preso del tempo per decidere la sua prossima destinazione. Nel frattempo il fantasista trascorre qualche giorno di relax ...

CdM – Svolta ADL : diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo. Il punto : Svolta ADL: diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo Svolta ADL: diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo. Il Napoli apre alla cessione dei diritti d’ immagine ai calciatori e si porta un passo avanti nelle difficili trattative per arrivare a giocatori di un certo livello quali Lozano e James Rodriguez. Quest’ ultimo è una vera e propria azienda dal punto ...

Intoppo James Rodriguez - il Real alza la posta : la strategia di ADL e Mendes : Intoppo James Rodriguez, il Real alza la posta: la strategia di ADL e Mendes Intoppo James Rodriguez, il Real alza la posta: la strategia di ADL e Mendes. Con oltre 300 milioni già spesi, il Real Madrid si può definire, fino a questo momento, la regina del calciomercato. Sarà per questo che Florentino Perez, patron dei Blancos, proprio non ci sta a mollare il fantasista colombiano alle condizioni che il Napoli ha posto per portare il ...

Gazzetta : Sarà una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla partita a scacchi che si sta giocando tra De Laurentiis e Florentino Perez. Una partita che vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di ...