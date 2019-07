FIFA 19 | Due nuove carte FUTTIES riscattabili tramite gli Obiettivi Settimanali

FOTO – EA Sports - FIFA 2019 questa la squadra della stagione di Serie A : presenti due azzurri : FIFA 2019, la squadra della stagione di Serie A La produttrice del videogioco “FIFA”, EA Sports ha pubblicato sui social un’immagine che mostra la squadra della stagione di Serie A 2018/19: tra i calciatori eletti sono anche due giocatori del Napoli Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Potrebbe interessare anche CdM – Rinnovo Zielinski ai dettagli: questa la cifra dell’ingaggio. Altri tre azzurri possono ...

FIFA - numero due arrestato : “Corruzione”. È a capo della Confederazione africana. Chi lo aveva accusato è stato licenziato : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...

Mondiale per club - la FIFA sceglie il Qatar per le prossime due edizioni : I prossimi due Mondiali per club, prima dell’entrata in vigore della nuova formula, verranno disputati in Qatar. Saranno le ultime due edizioni con il format a 7 squadre. Dal 2021 il Mondiale per club si allargherà a 24 partecipanti. Le edizioni 2019 e 2020, dunque, si giocheranno nella sede dei prossimi Mondiali e faranno anche da test – essendo in programma a inizio dicembre – proprio per la rassegna iridata che si ...

FIFA 19 PGL Cup Bucarest LQE Maggio : ci sono due italiani - Dagnolf ed Er_Caccia di Pro2Be esports! : Bucarest ospiterà un’altra tappa delle Global Series: nella capitale rumena si terrà dal 18 al 19 Maggio la PGL Fifa 19 Cup, ultimo LQE – Licensed Qualifier Event (evento di qualifica su licenza) di questa stagione. I 32 giocatori qualificati, 16 su Playstation e 16 su Xbox, si affronteranno in questo fine settimana per un […] L'articolo Fifa 19 PGL Cup Bucarest LQE Maggio: ci sono due italiani, Dagnolf ed Er_Caccia di Pro2Be ...

Chelsea - la FIFA boccia il ricorso : mercato bloccato per due sessioni : ZURIGO - Nessuno sconto, il Chelsea non potrà fare mercato in entrata per le prossime due sessioni. Una tegola non da poco per la formazione di Maurizio Sarri, alle prese con le tantissime richieste ...

