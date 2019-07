La doccia bollente di Aida Yespica alle terme

Che doccia bollente! Il bikini diTeresa Langella manda in deliro i fans : Teresa Langella pubblica uno scatto in costume su Instagram che raccoglie tanti commenti positivi ma alcuni utenti notano un dettaglio. Il dettaglio che è risaltato agli occhi riguarda le gambe della bella napoletana. Secondo il punto di vista di alcuni utenti, infatti, la ragazza ha delle cosce davvero eccessivamente muscolose, quasi da sembrare un uomo, ma non è tutto. Un altro utente, dal profilo probabilmente fake, ha attaccato ...

Grande Fratello 2019 - doccia bollente per Taylor Mega. Il micro bikini non trattiene le curve : Dopo aver abbandonato temporaneamente il Grande Fratello 2019, Taylor Mega è rientrata nella Casa per la gioia degli inquilini maschi e dei telespettatori. La splendida influencer, complice il primo caldo del week end, strizzata in un micro – bikini che non trattiene le sue curve perfette, ha fatto una doccia super bollente che ha mandato i fan in delirio. Fisico scolpito e micro bikini rosso,Taylor Mega si rinfresca nella casa del Grande ...