ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) A margine di un evento sull’agricoltura il ministro Gianmarcosi è detto contrario allatotale delle concessioni autostradali per ‘Austrade per l’Italia’ “Non difendo nessuno, non difendo i, né tantomeno Toninelli, ma penso che quando si dice ‘no’ a qualcuno, voglio vedere l’alternativa, perchè andare a fare unaa scatola chiusacapire cosa succederà dopo non mi trova d’accordo. Il tempo dei no deve finire – aggiunge– per dire no si torni all’opposizione” L'articolo): “No aaialternativa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Autostrade, Centinaio (Lega): “No a revoca della concessione ai Benetton senza alternativa” - MPenikas : FQ: Autostrade, Centinaio (Lega): “No a revoca della concessione ai Benetton senza alternativa” - Noovyis : Un nuovo post (Autostrade, Centinaio (Lega): “No a revoca della concessione ai Benetton senza alternativa”) è stato… -