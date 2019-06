G20 di Osaka | Trump alla Cina | “Mai detto stop a dazi” E avverte l’Iran | “Se avremo un

G20 - Trump e Xi Jinping protagonisti del vertice di Osaka e Putin comprimario di lusso : G20. Oggi e domani si stanno riunendo a Osaka, in Giappone, i leader delle venti potenze economiche mondiali. Stiamo parlando degli Stati che, da soli, producono circa l’85% dell’economia del pianeta. Il forum, che si tiene ogni anno, è soprattutto un'occasione perché i capi di governo si vedano ed affrontino a quattr’occhi i loro diverbi politici ed economici. Da questo punto di vista la materia del contendere è sempre stata abbondante. In ...

Sea Watch - altri due naufraghi portati a terra per urgenza medica. Conte incontra il premier dei Paesi Bassi al G20 di Osaka : Quindicesimo giorno in mare per la Sea Watch che da ormai 48 ore si trova di fronte al porto di Lampedusa, dopo la decisione del capitano della nave, Carola Rackete, di non rispettare l’ordine del governo italiano ed entrare così nelle acque territoriali italiane. Nella notte, secondo quanto riferito dalla ong, altre due persone sono state fatte scendere dall’imbarcazione e portate a terra dalla Guardia Costiera: si tratta di un uomo ...

G20 Osaka - Donald Trump gela Putin : "Non interferire con il voto negli Usa" : "Non interferite nelle elezioni". Così Donald Trump ha accolto Vladimir Putin all'inizio del loro incontro a margine del G20 di Osaka appena iniziato. Una battuta, piuttosto raggelante, per stemperare il clima scaldato dall'intervista storica del presidente russo al Financial Times sul "fallimento d

Osaka - G20 : al via riunione coordinamento : 4.04 E' iniziata pochi minuti fa a Osaka in Giappone la riunione di coordinamento dei Paesi Ue che partecipano al G20. Si punta a trovare una posizione comune dell'Unione europea sui temi del summit Per il premier Conte e per il ministro dell'Economia Tria, Osaka sarà l'occasione per cercare di evitare che la Ue il 9 luglio, in occasione della riunione dei ministri delle Finanze dell'Eurozona, approvino l'avvio della procedura d'infrazione ...

Al G20 di Osaka si disegna il mondo di domani : La Cina e gli Stati Uniti domineranno i prossimi decenni – da partner, rivali o nemici giurati – e si preparano a mettersi reciprocamente alla prova. Leggi

G20 - Osaka blindata per il vertice : 7.05 Una presenza di forze dell'ordine come non si era mai vista prima e severe restrizioni alla circolazione sono state introdotte a Osaka, in Giappone, in vistadel G20 che la metropoli si appresta ad ospitare domani e dopodomani. Circa 32.000 i poliziotti dispiegati sul territorio e nelle prefetture circostanti. La guardia ostiera userà circa 60 unità per manovre di pattigliamento.Alcune delle principali attrazioni turistiche di Osaka, come ...

5 miliardi sull'unghia - 3 pagherò. Conte e Tria testano il piano Italia al G20 di Osaka : Sul volo che in serata li porterà da Roma a Osaka, Giuseppe Conte e Giovanni Tria avranno di che parlare. E a lungo. C’è da tirare su la presentazione della strategia che illustreranno ai big europei in una serie di bilaterali e incontri già messi in calendario a margine dei lavori del G-20. Tema: come evitare la procedura d’infrazione. Svolgimento: per quest’anno il governo è pronto a mettere sul ...

Governo - rinviato anche l’assestamento di bilancio. Tria al G20 di Osaka per chiudere la trattativa con l’Ue : Un Consiglio dei ministri svuotato, dove alla fine saranno discussi prevalentemente i provvedimenti in scadenza e il decreto del ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che era atteso già la scorsa settimana. La riunione che doveva dare il via alla risposta italiana contro le evidenze sollevate da Bruxelles per evitare la procedura d’infrazione si trasforma in un nulla di fatto: il ddl di assestamento di bilancio non sarà al tavolo ...

Vertice G20 a Osaka - da domani Conte in Giappone. Attese concentrate su guerra commerciale tra Trump e Xi : Nel fine settimana tutti i riflettori saranno accesi su Osaka, in Giappone, dove il 28 e il 29 giugno i leader della Terra si riuniranno per il Vertice del G20, durante il quale dovrebbe essere discussa una vasta gamma di argomenti. Le Attese dei media sembrano però concentrate sulla possibilità che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello della Cina, Xi Jinping, raggiungano un accordo che metta fine alla guerra commerciale tra i ...

G20 a Osaka - tutti i dossier sul tavolo (e l’incontro Trump-Xi) : Riusciranno i presidenti Donald Trump e Xi Jinping a sancire, se non una pace, almeno una tregua nella guerra commerciale Usa-Cina, tra le sollecitazioni dei...

Nomine Ue : si lavora a un preaccordo a cinque al G20 di Osaka : Dovrà essere il Consiglio europeo straordinario di domenica 30 giugno a trovare l’accordo sui “top jobs” europei a cominciare dai presidenti della Commissione Ue e del Parlamento europeo <a...