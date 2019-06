Rottamazione cartelle ter lettere Agenzia Entrate | in arrivo le risposte

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019)ter, inleter: la misura sta per entrare nel vivo. Infatti dopo che i contribuenti hanno inviato le domande stanno arrivando loro dall’dellelein ordine all’esito delle richieste che potrà essere positivo in caso di accoglimento o negativo in caso di mancato accoglimento.ter, scadenze riscontria fine giugno e fine ottobre Leina casa degli italiani contengono la “comunicazione delle somme dovute”. Oltre alla risposta, in caso positivo, ci sono tutte le informazioni necessarie per poter pagare l’importo al netto di sanzioni e interessi di mora. Le scadenze entro cui arriveranno ledall’dellesono due: fine giugno entro cui arriveranno lea circa 1,4 ...

GigiEinaudi : @scandura @NataleRaco Basta aspettare la rottamazione delle cartelle del prossimo condonino sudamericano @RaffaelloLupi - GabriellaFiocc1 : RT @SardegnaG: #Fisco: in Sardegna sono 53mila 109 i contribuenti che riceveranno le cartelle per la 'rottamazione' delle tasse non pagate,… -