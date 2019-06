Alla Juventus Buffon torna a fare il portiere o la sentinella di Agnelli?

Donnarumma Alla Juventus con Buffon secondo portiere. Szczesny al City. : Donnarumma alla Juventus con Buffon secondo portiere. Szczesny al City. Il giornalista Luca Momblano, su Top Calcio 24, ha avanzato una previsione suggestiva che susciterebbe una vera e propria girandola di movimenti nel ruolo di portiere di alcune delle principali squadre europee. secondo il commentatore, se De Gea non dovesse rinnovare con il Manchester United, […] More

Oriol Domenech : 'De Ligt andrà Alla Juventus' : Queste sono ore davvero calde per la Juventus per arrivare a Matthijs De Ligt. La dirigenza bianconera anche nella notte ha avuto dei contatti con l'entourage del difensore olandese per trovare un accordo definitivo sull'ingaggio del giocatore. In queste ore Oriol Domenech ha parlato del possibile approdo alla Juve di Matthijs De Ligt. Il giornalista spagnolo è intervenuto nel programma "The club midnight" in onda su "Radio Catalunya" e ...

Gigi Buffon - il ritorno Alla Juventus divide i tifosi : anche molte critiche : Gianluigi Buffon è vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Gli esperti di calciomercato parlano di accordo in dirittura d’arrivo. Il club bianconero avrebbe offerto al portiere, attualmente senza squadra, un posto come vice-Szczesny per un anno. Un’operazione che avrebbe dell'impensabile: solo

Juventus - nuovo look per Bernardeschi : il taglio ‘Alla Eminem’ scatena i fan [FOTO] : Federico Bernardeschi cambia look. L’attaccante ex Fiorentina è stato protagonista nell’ultima stagione con la maglia della Juventus, buone prestazioni e giocate che hanno metto in risalto le qualità dell’esterno. Bernardeschi meritava probabilmente maggiore considerazione ed adesso partirà allo stesso livello dei compagni dopo il cambio in panchina con l’allenatore Maurizio Sarri che sembra pronto ad impiegarlo con ...

Buffon è pronto a tornare Alla Juventus : “Un anno di contratto - poi sarà dirigente” : Un anno di distanza, poi un tweet galeotto, che aveva fatto discutere la cintura di sicurezza e invece conteneva un indizio nella frase a corredo dell’immagine. Concreto secondo Sky Sport, che martedì sera ha spiegato come la trattativa sia in fase avanzata: Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus. Lo storico portiere bianconero e della Nazionale sta trattando un accordo di un anno, nel quale sarebbe il vice di Wojciech Szczesny, ...

Buffon torna Alla Juventus/ Tifosi divisi "E' un campione" - "Operazione inutile" : Buffon è pronto a tornare alla Juventus, un'operazione che sta spaccando in due la tifoseria bianconera: ecco alcuni loro tweet

BUFFON TORNA Alla JUVENTUS/ Casillas lo aveva già anticipato : tutti i dettagli : BUFFON TORNA ALLA JUVENTUS: l'estremo difensore italiano ad un passo dal ritorno presso i bianconeri. Ecco cosa è accaduto nella giornata di ieri

Buffon potrebbe tornare Alla Juventus : Più di una indiscrezione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport. Per Gianluigi Buffon ci potrebbe essere il clamoroso ritorno alla Juventus: contratto di un anno, a 41 anni, e porte aperte per un futuro da dirigente, questo soltanto un anno dopo l’addio del portierone ai bianconeri, per poi approdare al Psg.La trattativa sembra in dirittura d’arrivo. Buffon farebbe il vice-Szczesny. Per Mattia Perin, attuale ...

Gigi Buffon torna Alla Juventus come portiere : Per ora non farà il dirigente ma Gigi Buffon tornerà comunque a Torino. Dopo una sola stagione a Parigi, il

Buffon - clamorosa svolta : vicinissimo il ritorno Alla Juventus [DETTAGLI] : clamorosa notizia lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura della trasmissione “Calciomercato – L’originale”: Gigi Buffon sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juventus. Secondo il noto esperto di calciomercato, i contatti tra il portiere e Paratici sarebbero continui e la chiusura è vicina. clamorosa svolta, dunque, con Buffon che potrebbe tornare alla Juventus dopo soltanto una stagione e diventare poi dirigente e ...

Cobolli Gigli contro Sarri Alla Juventus – l’intervista a TMW Radio : Cobolli Gigli contro Sarri alla Juventus – l’intervista a TMW Radio Intervistato da Tuttomercatoweb Radio, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, ha espresso pesanti perplessità sulla scelta di Maurizio Sarri come allenatore della Juventus. All’ex numero uno della dirigenza bianconera, che ha la memoria molto lunga, non sono scese proprio giù le parole pronunciate […] More

Sarri Alla Juventus – Maradona Jr e Maradona non gradiscono - le rivelazioni del figlio del ‘Pibe de Oro’ : Le rivelazioni di Maradona Jr: ecco come il “Pibe de Oro” e suo figlio hanno reagito alla decisione di Sarri di diventare allenatore della Juventus L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato non poche polemiche: il tecnico napoletano ha deciso di dire addio al Chelsea per iniziare una nuova avventura in bianconero, lasciando di stucco tutti i tifosi partenopei. Tra coloro che non hanno gradito la decisione di ...

Moise Kean - dopo il flop con l'Under 21 l'addio Alla Juventus? Un clamoroso intreccio di mercato : dopo il flop agli Europei con l'Under 21, Moise Kean sembra a un passo dall'addio alla Juventus. Pesano l'ambizione di giocare da titolare in una piazza importante e gli intrecci di mercato. I bianconeri puntano Matthijs De Ligt e così, anche per alleggerire l'esborso economico, Paratici e Nedved av

Sarri Alla Juventus - la doccia gelata dell'ex Cannavaro : "Perché Napoli e Ancelotti ora partono davanti" : "Ora Carlo Ancelotti parte in vantaggio". Fabio Cannavaro è un ex di Napoli e Juventus e non ha pregiudizi di sorta, e alla Gazzetta dello Sport lancia una previsione che non farà troppo piacere ad Andrea Agnelli e a Maurizio Sarri: "Lasciamo perdere le questioni di tradimento, perché parliamo di pr