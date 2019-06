Space Economy | l’Europa investirà nello spazio 16 miliardi di euro in 7 anni

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Dall’incontro “all’Italia. La sfidapea e il ruolo del parlamento“, che si è svolto oggi presso la Camera dei Deputati, è emerso che l’pa16dinel settore spaziale e dellain 7nel periodo 2021-2027. Presenti il presidente dell’Agenzia spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, il capo del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca (Miur), Giuseppe Valditara, il segretario del comitato interministeriale per le politiche relative alloe all’aero, l’ammiraglio Carlo Massagli, e i rappresentanti delle industrie. Il presidente ASI ha dichiarato: “Per ogniinvestito in questo settore il ritorno è di circa 4, e le ...

