Olimpiadi 2026 | gli errori di Torino che dobbiamo evitare per Milano-Cortina

(Di martedì 25 giugno 2019) Leinvernali delsi terranno in Italia. Nel tardo pomeriggio di ieri il Comitato internazionale olimpico (Cio) ha infatti scelto il progetto italiano di, preferendolo a quello svedese di Stoccolma-Are. Nel capoluogo lombardo sono stati montati dei maxischermi per seguire in diretta il verdetto e al momento della vittoria si sono sollevate urla, sono stati stappati spumanti e ci si è lasciati andare in abbracci festosi tra cittadini e cariche istituzionali lì presenti. “È il sogno di tutta l’Italia” ha dichiarato il premier Giuseppe Conte a margine della vittoria, mentre anche Salvini e Di Maio, fino a poco tempo fa contrari a ospitare eventi di questo tipo per i grandi costi che si portano dietro, hanno invece esultato felici, in quella ormai abituale politica delle giravolte. Da oggi si attiverà la macchina edilizia e della viabilità: verranno costruiti ...

