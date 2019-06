Monica Marangoni | Tutto Chiaro | “Voglio una conduzione leggera”

Tutto Chiaro : Monica Marangoni commette una clamorosa gaffe : Monica Marangoni fa una gaffe in diretta a Tutto Chiaro: “Diamo la linea al TG5” clamorosa gaffe di Monica Marangoni nella puntata di Tutto Chiaro di oggi, venerdì 21 giugno 2019: pochi secondi prima della fine della trasmissione, la conduttrice ha spiegato di dover dare la linea al telegiornale per la diretta, da Napoli, della partecipazione di Papa Francesco all’incontro sul tema “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel ...

Rai - atroce gaffe di Monica Marangoni : "Diamo la linea al Tg5" : Monica Marangoni, una che sta alla conduzione televisiva come Fabrizio Corona sta alla legalità, è stata protagonista di una gaffe su Rai 1 durante la rubrica che lei conduce sulla salute e il benessere. Dallo scorso lunedì al timone di Tuttochiaro, rotocalco mattutino del daytime estivo di Rai 1,

Monica Marangoni - epic fail : “Dobbiamo dare la linea al Tg5”. ‘Peccato’ che il suo programma sia in onda su RaiUno : Tuttochiaro, il programma condotto da Monica Marangoni e in onda dopo Unomattina estate su RaiUno, oggi avrebbe dovuto avere più spazio del previsto nell’attesa dello speciale Tg1 sul convegno “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo” con la partecipazione di Papa Francesco. La diretta da Napoli sarebbe dovuta iniziare alle 11:45 ma per via di un cambiamento nel programma del Santo Padre, è iniziata ...

Tuttochiaro - gaffe di Monica Marangoni : «Dobbiamo dare subito la linea al TG5» – Video : Monica Marangoni Una papera in piena regola (e non su Canale 5). Dallo scorso lunedì al timone di Tuttochiaro, rotocalco mattutino del daytime estivo di Rai 1 (qui la recensione), Monica Marangoni è incorsa oggi in una gaffe bella e buona. In chiusura di trasmissione la conduttrice ha salutato il pubblico e, nel dare la linea ad uno speciale del TG1 sull’arrivo del Papa a Napoli, ha affermato: “Quindi dobbiamo dare subito la linea al ...

Gaffe di Monica Marangoni a Tuttochiaro : "Dobbiamo dare la linea al Tg5" (VIDEO) : Tuttochiaro sì, ma non il canale per Monica Marangoni. Stamani il programma del day-time mattutino di Rai 1 in onda dopo Unomattina Estate ha dovuto fare i conti con un balletto nella scaletta in seguito all'incombenza della diretta del Tg1 per lo speciale da Napoli in occasione della partecipazione di Papa Francesco al convegno sul tema "La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo".La conduttrice ha esordito annunciando che ...

Tuttochiaro : Monica Marangoni riusa - ricicla e risparmia… i (noiosi) programmi degli anni passati : Monica Marangoni Tuttochiaro è il supplente estivo delle Storie Italiane di Eleonora Daniele, condotto da Monica Marangoni. La novità del programma, però, resta confinata al titolo. Definire Tuttochiaro un programma inedito è un parolone, soprattutto per il pubblico di Rai1 che negli anni ha visto susseguirsi format simili nella stessa fascia oraria. Il focus della trasmissione, come sostenuto dallo stesso promo in questi giorni, è quello di ...

Tuttochiaro : Monica Marangoni riusa - ricicla e risparmia : Monica Marangoni Tra i programmi del daytime estivo di Rai1 partito oggi ce n’è uno dal titolo nuovo di zecca, Tuttochiaro, condotto da Monica Marangoni, che eredita lo spazio solitamente occupato da Eleonora Daniele. La novità del programma, però, resta confinata al titolo. Definire Tuttochiaro un programma inedito è un parolone, soprattutto per il pubblico di Rai1 che negli anni ha visto susseguirsi format simili nella stessa fascia ...

TuttoChiaro : Monica Marangoni nel mattino estivo di Rai 1 per parlare… di tutto un po’ : Monica Marangoni Eleonora Daniele va in vacanza e lascia il posto a Monica Marangoni, almeno per un po’: terminata l’avventura 2018/2019 di Storie Italiane, da oggi nel mattino di Rai 1 arriva tuttoChiaro, un nuovo programma condotto dalla giornalista veronese, che terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì per un’ora al giorno, dalle 10.30 alle 11.30. tuttoChiaro: il nuovo programma estivo di Rai 1 sarà in onda dalle ...

TuttoChiaro : Monica Marangoni nei mattini estivi di Rai 1 per parlare… di tutto un po’ : Monica Marangoni Eleonora Daniele va in vacanza e lascia il posto a Monica Marangoni, almeno per un po’: terminata l’avventura 2018/2019 di Storie Italiane, da oggi nel mattino di Rai 1 arriva tuttoChiaro, un nuovo programma condotto dalla giornalista veronese, che terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì per un’ora al giorno, dalle 10.30 alle 11.30. tuttoChiaro: il nuovo programma estivo di Rai 1 sarà in onda dalle ...

Monica Marangoni prima di Tutto Chiaro svela : “Ho un dispiacere” : Tutto Chiaro al via oggi su Rai1 con Monica Marangoni, che ammette: “Ho un piccolo dispiacere…” Debutterà oggi, lunedì 17 giugno, alle 10.30, il nuovo programma estivo di Rai1, dal titolo Tutto Chiaro, con la conduzione di Monica Marangoni. E in attesa di inaugurare ufficialmente la fascia oraria della tarda mattinata dell’estate di Rai1, la padrona di casa si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, ...

RaiUno - i programmi estivi affidati a molti “amici” della Lega (sconosciuti o quasi) : da Poletti biografo di Salvini a Monica Marangoni : FQ Magazine Music Awards 2019, ecco la scaletta di stasera e le prime anticipazioni sull'evento di RaiUno Clima rovente a viale Mazzini, non per il caldo torrido in arrivo nei prossimi giorni. Tutta colpa del daytime estivo della prima rete del servizio pubblico che da settimane è al centro della scena. Tensioni e polemiche che avevano portato a far ...