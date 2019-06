LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer - attesa per tiro a segno e boxe. Andreoli avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.58 CANOA – Burgo e Beccaro per l’Italia al via della prima batteria del K2 1000 8.56: Tatiana Andreoli è agli ottavi! 9-5 per lei allo shoot off e passaggio del turno acquisito 8.55 CANOA – L’Ungheria vince la seconda batteria del K2 500 donne davanti a Bielorussia e Belgio 8.52 ARCO – Tatiana Andreoli e la bielorussa Marusava ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer - attesa per tiro a segno e boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games Il programma odierno degli European Games – Gli italiani in gara oggi agli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di gare degli European Games: a Minsk saranno in palio ancora tanti titoli, e l’Italia punterà soprattutto sul tiro a segno, che assegnerà il titolo nella carabina mista da 50 metri con ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Castoldi e Donati oro nella Coppia Mista di ginnastica aerobica! Rossi-Pellielo argento nel trap - Mesiano e Cappai ai quarti nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 ginnastica AEROBICA – Un oro favoloso ottenuto dai due azzurri, Romania battuta per un pelo! 19:06 ginnastica AEROBICA – PRIMO POSTOOOOOOOO!!! GRANDISSIMI AZZURRIIIIIIIII!! Michela Castoldi e Davide Donati ottengono il punteggio di 21.850 superando di un nulla la Coppia rumena. 19:02 ginnastica AEROBICA – Gli spagnoli si sono esibiti, tocca ai nostri Michela Castoldi e ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo argento nel trap. Mesiano e Cappai ai quarti nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:52 JUDO – Il secondo bronzo nei +78kg femminili va alla russa Chibisova che ha sconfitto la portoghese Nunes. 17:50 BASKET 3X3 – Ora tocca ai maschi: le due semifinali sono Bielorussia-Lettonia e Russia-Polonia. 17:48 BASKET 3X3 – La Francia raggiunge l’Estonia in finale, battuta la Germania 11-10. 17:46 boxe – Bravissimo Cappai che si impone sull’estone ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo argento nel trap. Mesiano ai quarti nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 JUDO – Ora tocca alla donne, match per la medaglia di bronzo tra le 78 kg. Si affrontano la kosavara Kuka e la tedesca Malzahn. 16.22 JUDO – Il turco Mikail Ozerler ha vinto la medaglia d’oro tra i 90 kg sconfiggendo l’israeliano Li Kochman durante il golden score per ippon (tre shido inflitti all’avversario). 16.15 JUDO – Ora il match per l’oro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo argento nel trap. Nespoli e Pasqualucci avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 BOXE – Alessia Mesiano ha sconfitto la turca Sati Burcu per split decision (3-2) e si è qualificata ai quarti di finale della categoria 57 kg. 15.43 TIRO A VOLO – La Spagna ha vinto la medaglia d’oro del trap a squadre misto, Bailon e Galvez hanno battuto Giovanni Pellielo e Jessica Rossi per 44-40. L’Italia si deve accontentare della medaglia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo per l’oro nel trap! Nespoli e Pasqualucci avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 TIRO A VOLO – Jessica Rossi e Giovanni Pellielo affronteranno gli spagnoli Fatima Galvez e Antonio Bailon. In palio la medaglia d’oro. 15.08 TIRO A VOLO – E ora tutti con Jessica Rossi e Giovanni Pellielo a caccia della medaglia d’oro nel trap misto. 15.07 TIRO A VOLO – I russi sono glaciali, Aliapov e Semianova si sono garantiti la medaglia di bronzo. ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Stanco-Grazini in cerca del bronzo nel trap misto - poi Rossi-Pellielo per l’oro. Nespoli e Pasqualucci avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 TIRO A VOLO – 8-6 Alipov/Semianova, due gli errori di Grazini fino ad ora 14.47 TIRO A VOLO – 4-3 Alipov/Semianova, errore di Grazini sul secondo piattello 14.44 TIRO A VOLO – Si comincia con la finale per il bronzo, tra Alipov/Semianova (Russia) e Grazini/Stanco 14.41 TIRO A VOLO – Tra poco le finali del trap misto con Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini 14.36 BASKET ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini in finale nel trap misto. Nespoli e Pasqualucci avanti nell’arco. Out Mungai nel judo e Di Serio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 BASKET 3×3 – Semifinali femminili Bielorussia-Estonia e Germania-Francia 14.31 ARCO – Pasqualucci VA! Anche lui supera due turni così come Nespoli! 14.29 ARCO – Ancora un pari nel quarto set tra Pasqualucci e Van Tongeren, si va al quinto sul 5-3 a favore dell’italiano 14.26 ARCO – Altro set pareggiato, 26-26, Pasqualucci rimane ancora in vantaggio ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini in finale nel trap misto. Nespoli ai quarti nell’arco - Pasqualucci avanti. Out Mungai nel judo e Di Serio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 ARCO – David Pasqualucci dall’eliminazione quasi certa alla qualificazione! Vince il quinto set e poi Wise sul 10 dell’italiano compie un disastro alla freccia di spareggio! 14.03 TRAMPOLINO ELASTICO – Iniziate le qualificazioni individuali femminili, con Costanza Michelini che sarà la ventesima a presentarsi 13.59 ARCO – David Pasqualucci nei guai: Wise ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini in finale nel trap misto. Nespoli ai quarti nell’arco - out Pasqualucci. Eliminati Mungai nel judo e Di Serio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 TRAMPOLINO ELASTICO – Iniziate le qualificazioni individuali femminili, con Costanza Michelini che sarà la ventesima a presentarsi 13.59 ARCO – David Pasqualucci eliminato: Wise vince 5-3 riuscendo a pareggiare 28-28 il quarto set, trovando un 10 decisivo con l’ultima freccia 13.57 ARCO – Pasqualucci riesce a vincere il terzo set, accorciando le distanze con ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini in finale nel trap misto. Nespoli ai quarti nell’arco. Eliminati Mungai nel judo e Di Serio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 judo – Nei +100 kg maschili la finale sarà tra il georgiano Guram Tushishvili e il russo Inal Tasoev 13.47 judo – finale tra l’olandese Steenhuis e la slovena Apotekar nei 78 kg 13.44 ARCO – David Pasqualucci sarà impegnato alle 14 con il britannico Alexander James Wise nei trentaduesimi di finale: il vincitore è atteso dall’olandese Hendrikus Jan Van ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Si punta al podio col trap misto. Nespoli ai quarti nell’arco. Eliminato Mungai nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 judo – Randl dunque si qualifica ai quarti di finale dei -90 kg dove affronterà Kochman 12.25 judo – Niente da fare per il nostro Mungai! Randl accumula due shido ma riesce a conservare il vantaggio del waza-ari dell’inizio. Per il nostro portacolori, dunque, l’avventura continentale nei -90 kg si ferma qui, agli ottavi di finale 12.23 judo – Uno shido per ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Si punta al podio col trap misto. Nespoli ai quarti nell’arco. Fuori Zublasing nella carabina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 TIRO A SEGNO – Ancora un oro per la Russia nella Mixed Team pistola da 50 metri con Lomova/Chernousov, argento per l’Estonia con Rasmane/Strautmanis, bronzo per Salukvadzed/Machavariani 10.33 TIRO A VOLO – Stanco e Grazini chiudono con 46/50 la prima parte di gara e sono terzi al momento. Ripartono Rossi/Pellielo, primi dopo la prima serie 10.32 JUDO – nella ...