Lady Gaga e l’importanza del pronome per le persone LGBTQ+ in un emozionante discorso sul

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) In questo mese dell'orgoglioricco di iniziative a tema in tutto il mondo,continua a lanciare messaggi d'inclusione dai palcoscenici dei suoi concerti.Dopo aver cantato avvolta nella bandiera arcobaleno a Las Vegas, stavolta ha pronunciato un accoratodal palco del suo show privato all'Apollo Theater di New York, destinato a pochi privilegiati spettatori.Sul palco dell'iconico club di Harlem, che ha calcato per la prima volta in carriera,ha dedicato un momento tra un brano e l'altro ad unsull'importanza di chiedere i pronomi allecon cui si parla, spiegando quanto sia fondamentale che ognuno si riconosca nelle parole usate dai suoi interlocutori.Quello del sessismo del linguaggio è un tema fondamentale da affrontare per la comunità, non a caso in molte iniziative ufficiali - come ad esempio il Gay Pride ...

MassyScalinci : - Lady Gaga : 'sono incinta del mio nuovo album' (Marzo) - Mahmood : 'Uscirà un nuovo singolo, l'iniziale è B' (Ma… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #LadyGaga e l'importanza del pronome per le persone #LGBTQ + in un emozionante discorso sul palco (video) #gaypride #prid… - OptiMagazine : #LadyGaga e l'importanza del pronome per le persone #LGBTQ + in un emozionante discorso sul palco (video) #gaypride… -