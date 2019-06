Morti amianto | assolti anche in appello gli ex vertici di Fiat | Alfa Romeo e Lancia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sono statiingli exe ex manager di, imputati per quindici casi di operaiper forme tumorali provocate dall’esposizione all’dopo aver lavorato negli stabilimenti dell’di Arese, in provincia di Milano. I giudici della quinta sezione della corte d’di Milano hanno confermato l’assoluzione decisa dal Tribunale per l’ex amministratore delegato diAuto Paolo Cantarella, per l’ex presidenteGiorgio Garuzzo, per l’ex presidente diIndustriale Pietro Fusaro e per altri due ex amministratori delegati di. La Procura generale di Milano aveva chiesto condanne tra i 5 e gli 8 anni di reclusione per omicidio colposo.nelle ferrovie, Rfi condannata a risarcire familiari di ex dipendente morto Confermata, ...

