Il party per il primo anniversario del Bvlgari Hotel Shanghai

Epic Games acquisisce Houseparty - la piattaforma social per video chat : Epic Games ha acquisito Houseparty, la piattaforma social per video chat per desktop e dispositivi mobile. I termini dell'accordo non sono stati divulgati, riporta Esportsobserver.Secondo un post sul blog di Houseparty, gli account degli utenti tra le due società saranno tenuti separati. Inoltre, i dati non saranno condivisi tra piattaforme. Per il momento, l'app Houseparty e la sua funzionalità rimarranno invariate.Fondata nel 2015, Houseparty ...

Ecco i nuovi regali messi in palio con TIM party per il mese di giugno : Nelle scorse ore ha preso il via un nuovo concorso TIM Party dedicato al film Toy Story 4, in uscita nelle sale italiane il 26 giugno 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco i nuovi regali messi in palio con TIM Party per il mese di giugno proviene da TuttoAndroid.

Cartier - party per Magnitude : Cartier, party a Londra per Magnitude Lily Collins Doina Ciobanu Iris LawBianca BrandoliniPeter Dundas, Bianca Brandolini, Evangello Bousis, Alexia Niedzielski Caroline Issa Karen WazenAmelia WindsorPeter Dundas, Evangello BousisAlexia NiedzielskiElizabeth von GuttmanLetitia Wright Peter DundasClaire FoyKimberley Anne WoltemasElla BalinskaDiana SilverElla Balinska, Letitia Wright, Lily CollinsBeth Ditto Mimi Xu Cartier, party a Londra per ...

Giulia De Lellis a Barcellona per Iannone - Damante con una tentatrice a un party (RUMORS) : La fine della storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra non aver afflitto nessuno dei due: l'influencer sta frequentando da un paio di settimane Andrea Iannone, mentre il dj sarebbe stato avvistato in dolce compagnia durante una serata. La romana, dunque, in questo momento si trova a Barcellona per assistere alla gara di MotoGp del pilota con il quale sta uscendo: la giovane è stata fotografata nei box dell'Aprilia mentre erano ...

Jova Beach party - 7 nuove canzoni per Jovanotti in un Ep : Il vulcanico Lorenzo a un mese esatto dal debutto del tour esce con Jova Beach Party, un EP con sette nuove canzoni che lui racconta così. "Per visualizzare l'idea che stava nascendo serviva un po di musica, qualcosa di nuovo, senza pressione, per il piacere di immaginare la gente che balla". E' un disco dove l'anima DJ di Lorenzo emerge evidente, più che in qualsiasi altro suo album dove spesso convivono altre atmosfere. In Jova Beach Party ...

Il lavoro dei sogni : pagati per partecipare ad eventi e party in spiaggia : La stagione estiva è da sempre quella dedicata alle vacanze e alle uscite con gli amici fino a tarda notte, ma la prossima che ci raggiungerà tra qualche settimana, sarà differente per il fortunato prescelto chiamato a svolgere il lavoro dei sogni che in molti stavano aspettando. Questa volta è Greene King – uno tra i più importanti produttori e rivenditori inglesi di birra – a lanciare un’iniziativa insolita e piuttosto ...

Charlotte Casiraghi si sposa e sceglie i Portofinos per il party nuziale : Charlotte Casiraghi convola a nozze con Dimitri Rassam il primo giugno a Monaco, con una cerimonia nel salone di Stato di Palazzo Grimaldi, lo stesso in cui si è sposata Grace Kelly. Ad allietare il party nuziale che si svolge nell’arco di 4 giorni c’è una band italiana, Alessandro Ristori & The Portofinos. Loro sono di casa a Montecarlo, molto apprezzati dal Principe Alberto che li ha voluti per la festa del suo compleanno lo ...

Mika a Milano per party Like a Deejay 2019 : tutti gli ospiti - da Mahmood a Giordana Angi ed Elisa : Mika a Milano per un evento di Radio Deejay. La nota emittente radiofonica festeggia il suo compleanno con una serie di ospiti italiani (e Mika unico internazionale, italiano di adozione) accolti a Milano nell'evento in programma il prossimo 22 giugno. Ci saranno Elisa, Thegiornalisti, Coez, Tormento, Ghali, J-Ax e Achille Lauro ma anche il vincitore in carica del Festival di Sanremo, Mahmood. Notizia dell'ultima ora è la comparsa del nome di ...

Parlamento Ue - Zanni (Lega) : “Stiamo per chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit party : “Sono per restare con M5s” : È iniziato il corteggiamento delle formazioni sovraniste ed euroscettiche a quello che, dopo il voto del 26 maggio, si è imposto come il primo partito europeo per numero di seggi conquistati: il Brexit Party dell’ex leader di Ukip, Nigel Farage. A dare inizio al botta e risposta europeo è stato il responsabile esteri della Lega, Marco Zanni, dichiarando che l’incontro con Farage “è andato bene, stiamo lavorando” e ...

Jovanotti - Legambiente contro il suo Beach party al Lido degli Estensi : “È una minaccia per il fratino” : Dopo che la tappa a Torre Flavia, sul litorale laziale, era stata spostata nel gennaio scorso al Lido degli Estensi di Cerveteri sembrava che per i Jova Beach Party fosse ormai tutto a posto. E invece gli ambientalisti si sono scagliati ancora contro Jovanotti e il suo tour estivo e a far discutere è proprio la nuova location ferrarese. Secondo Legambiente infatti, il concerto in programma il prossimo 20 agosto sarebbe una minaccia per il ...

Europee - boom Verdi in Germania - Le Pen vince e Tsipras chiede voto anticipato. Vittoria a valanga per Orban e Brexit party : Verdi in Germania al 25%, Marine Le Pen che scavalca Macron in Francia e il premier greco Alexis Tsipras che, sconfitto, chiede elezioni anticipate. Nel Regno Unito, dove permane lo stallo per il mancato divorzio della Ue, come da previsioni vince il Brexit party di Nigel Farage mentre i Tories si fermano intorno al 10-12%. Guardando a Est, invece, in Ungheria è plebiscito per Fidesz di Viktor Orban che sfonda il 52%, mentre in Polonia i ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party per un pubblico adulto a raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...

Chiara Ferragni affitta un parco divertimenti per il party di compleanno : critiche dal web : Non è una novità ma Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé. L'imprenditrice digitale più popolare d'Italia ha da poco compiuto 32 anni e per festeggiare in grande stile ha scelto un luogo appropriato per non passare inosservata: il parco divertimenti di Gardaland, per l'occasione ribattezzato Chiaraland.Per certi versi il posto scelto ricorda il luna park kitsch, sfavillante e trash dei Ferragnez nella quale si è festeggiato il ...

Havaianas al fianco di Jovanotti per un’estate di fuoco col Jova Beach party [GALLERY] : Il brand annuncia la sponsorizzazione dell’evento dell’anno in Italia con un progetto che racconta l’energia dell’estate e del sole come stile di vita, tra musica, colori e divertimento in riva al mare Havaianas, l’iconico e leggendario brand di flip flop in gomma nate in Brasile nel 1962, sarà uno degli sponsor ufficiali del Jova Beach Party. L’annuncio segna un vero e proprio ritorno alle origini, al mare e alla spiaggia come simboli ...