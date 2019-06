Autobahn – Fuori controllo | trama | cast e curiosità del film stasera in tv

Autobahn – fuori controllo - trama - curiosità e cast del film con 2 premi Oscar : Autobahn – fuori controllo è l’adrenalinico film in onda su Italia 1 il 20 giugno alle 21,20 per una pellicola vecchia maniera fatta di inseguimenti e azione ai limiti dell’impossiibile dove quello che importa sono le corse automobilistiche più che la trama . Per Mymovies il film Autobahn merita comunque 2,44 su 5, per TvZap è una pellicola che si lascia guardare se non si hanno troppe pretese di verosimiglianza e soprattutto se ...

Autobahn Fuori Controllo film stasera in tv 20 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : Autobahn Fuori Controllo è il film stasera in tv giovedì 20 giugno 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Autobahn Fuori Controllo film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Collide USCITO IL: 16 febbraio 2017 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Eran Creevy cast: Nicholas ...