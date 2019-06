Anticitera offre 500 euro al mese per 3 anni a chi va a vivere sull' isola

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Francesca Bernasconi La proposta arriva dal Comune e dalla diocesi digreca. Ma per ricevere i 500mensili bisogna avere almeno 3 figli Almeno tre figli e residenza. Sono questi i requisiti necessari per percepire, per 3, i 500mensili, promessi dalla diocesi e dal Comune di, un'greca che al momento conta solamente 20 abitanti: l'intenzione è di ripopolarla. La proposta è stata lanciata nel 2018, ma ora i siti locali stanno riprendendo la notizia, in vista delle vacanze estive. Dall'inizio dell'iniziativa, la Chiesa greco-ortodossa e il Comune hanno raccolto circa 15 richieste, arrivate da nuclei familiari in grave crisi economica, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, e qualche settimana fa, la prima famiglia è arrivata ufficialmente ad abitare. I tre fratellini, di 11, 8 e 6, saranno i ...

Corriere : L’isola greca di Anticitera cerca abitanti: offre 500 euro al mese (per 3 anni) a chi si trasferisce - SmorfiaDigitale : L isola greca di Anticitera cerca abitanti: offre 500 euro al mese (per 3 anni) ... - mottolese : RT @Corriere: L’isola greca di Anticitera cerca abitanti: offre 500 euro al mese (per 3 anni) a chi si trasferisce -