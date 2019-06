Venezia | lo spettacolo delle frecce tricolori al Salone Nautico FOTO

Venezia -Sassari : sangue - sudore e triple! Altro che NBA : anche il basket italiano sa regalare spettacolo : Altro che NBA: a poche ore dalla vigilia del primo match point dei Raptors, il basket italiano regala uno spettacolo unico con la vittoria di Venezia in Gara-1 di Finale Scudetto Il basket italiano secondo molti non può reggere il paragone con l’NBA: lo spettacolo sui parquet della nostra terra non è di certo quello che i campioni americani sono abituati a regalare al loro pubblico. Eppure, questa sera, Gara-1 di Finale Scudetto ha ...

Venezia - stupore per un “buco” nel cielo con una particolare nuvola all’interno : doppio spettacolo grazie a due rari fenomeni meteo : Il cielo di Venezia ha regalato uno spettacolo incredibile ai residenti e ai turisti della città, quando è apparso un improvviso “buco” con all’interno una nuvola dai colori dell’arcobaleno. Il “buco” è perfetto, come se fosse stato appositamente disegnato tra le nuvole del cielo e al suo interno una bellissima nuvola attira l’attenzione, come mostra la foto in alto scattata da Elisabetta Manoni. È davvero un colpo d’occhio notevole che può ...