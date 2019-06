Real Madrid - presentato Mendy : “Un onore essere qui - nel club più grande del mondo” : Dopo Jovic, Hazard e Rodrygo, il Real Madrid ha presentato anche Ferland Mendy, terzino sinistro arrivato dal Lione per 48 milioni. Mendy ha firmato un contratto fino al 2025. Introdotto come sempre dal presidente Florentino Perez: “Caro Ferland, hai scelto il Real Madrid e diventa la tua grande sfida. Altri grandi club ti volevano ma desideravi venire qui, con l’obiettivo di continuare a crescere”, Mendy ha rilasciato le ...

Pogba e il suo agente preferirebbero la Juve al Real Madrid : La Juventus, nella stagione appena conclusa, ha mostrato delle lacune in difesa e a centrocampo. La mediana da due stagioni non è performante come quando c'era Paul Pogba. Il francese si è trasferito al Manchester United nel 2016, lasciando un grande vuoto ed è per questo che Fabio Paratici dall'estate scorsa segue le sue vicissitudini. Tra il gigante di Lagny sur Marne e i Red Devils non è mai sbocciato l'amore per cui adesso, complice il ...

Calciomercato Real Madrid - 53 milioni e Ceballos per avere Eriksen : Calciomercato Real Madrid – Secondo il quotidiano inglese “The Sun” il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire soldi e Ceballos al Tottenham pur di avere Eriksen. Da tempo Ceballos non rientra più nei piani dei Blancos e di Zidane, mentre Eriksen ha dichiarato più volte di voler andar via da Londra. Il Real Madrid vorrebbe provare ad accontentare tutte le parti offrendo al Tottenham 53 milioni di euro più il cartellino del ...

Real Madrid - si lavora al sogno Neymar : possibile la cessione di Casemiro nell’operazione con il PSG : Il Real Madrid punta con decisione su Neymar, ma il PSG non intende scendere sotto i 220 milioni del costo del cartellino: l’inserimento di Casemiro potrebbe abbassare le pretese dei parigini Dopo la stagione fallimentare appena conclusasi, il Real Madrid, con zero titoli in tasca, è pronto ad allestire una squadra maggiormente competitiva rispetto a quella dell’annata appena conclusa che sembra aver risentito fortmente ...

James Rodriguez-Napoli - AS : “C’è l’apertura del Real Madrid! L’agente ha l’accordo col club azzurro…! : James Rodriguez, il Napoli ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore. Ci sono buone notizie sulla trattativa James Rodriguez, pare si sia addivenuti ad un’intesa di massima con l’agente del giocatore già da tre settimane. A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS ecco quanto ha dichiarato riguardo la trattativa James ...

Gazzetta : Napoli-James Rodriguez - il Real Madrid ha detto sì : Dopo una lunga trattativa, condotta in modo esemplare dal Napoli per portare in azzurro il colombiano tanto richiesta da Carlo Ancelotti, Florentino Perez ha finalmente detto sì. Così scrive la Gazzetta on line. Dopo il sì del calciatore, le parti hanno discusso sulla cifra per il trasferimento. De Laurentiis aveva in un primo momento offerto 40 milioni, ma il Real ne voleva 55. Alla fine i Blancos hanno deciso di accettare la proposta del ...

Dalla Spagna : è fatta tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez : Secondo il giornale online Don Balon, James Rodriguez non deciderà del suo futuro prima di aver finito la sua esperienza in Copa America ma ha una priorità: venire a giocare a Napoli. Anzi, di più: ricongiungersi a Carlo Ancelotti. Il trasferimento al Napoli gli garantirebbe di essere il più pagato della rosa, di giocare in Champions League e in Serie A, un campionato che non conosce ma in cui potrà contendere lo scudetto a Ronaldo e alla ...

HAZARD AL Real MADRID/'Sogno Realizzato - ma Modric non mi lascia la maglia numero 10' : Eden HAZARD al REAL MADRID: la presentazione ufficiale al Santiago Bernabeu. Il retroscena sulla trattativa imbastita da Florentino Perez.

“Tu non camminerai più” - la rivincita di Ferland Mendy : dall’incubo paralisi al Real Madrid : All’età di quattordici anni i medici gli dissero che probabilmente non avrebbe più camminato, oggi Mendy è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid “Tu non camminerai più“. Voce gelida, rotta solo dal pianto della sua famiglia. Quattordici anni e una vita che ti scorre davanti in poco tempo, pensando a tutte le cose impossibili da fare su una sedia a rotelle, compreso dare calci ad un ...

Real Madrid - Eden Hazard si presenta : “sognavo di giocare qui fin da piccolo - adesso voglio godermi tutto” : Il Real Madrid ha presentato oggi Eden Hazard, il presidente Florentino Perez ha fatto gli onori di casa E’ stata la giornata di Eden Hazard, la prima al Bernabeu per il belga, desideroso di cominciare questa sua nuova avventura in carriera. L’ex Chelsea è stato presentato oggi al Bernabeu, davanti ad un folto pubblico che ha affollato gli spalti dello stadio spagnolo come accade in occasione dei big match. Queste le prime ...

James Rodriguez-Napoli – Si fa sul serio - rinnovata l’offerta al Real Madrid : La Repubblica, attraverso la firma di Marco Azzi, scrive in merito alla trattativa del Napoli per arrivare a James Rodriguez del Real Madrid. James Rodriguez – Il Napoli, stando a quanto riportato dal quotidiano, ha rinnovato l’offerta per l’attaccante colombiano. L’offerta “Tutto su James Rodriguez. Il Napoli ha presentato una nuova offerta per il top player colombiano al Real Madrid: prestito oneroso (e ...

Real Madrid scatenato - altro acquisto : ufficiale Mendy : E’ un Real Madrid scatenato sul mercato, ma era risaputo già da diverso tempo. Così come era nell’aria da giorni l’acquisto di Mendy, su cui mancava soltanto l’ufficialità. Che è arrivata: Ferland Mendy è un nuovo calciatore dei blancos. Il calciatore e il club spagnolo hanno trovato un accordo fino al 20 giugno 2025. Il difensore verrà presentato mercoledì 19 giugno alle 12, seguirà una conferenza stampa.L'articolo ...