Madonna | Siamo sprofondati in un Medioevo La crisi e la povertà generano paura

(Di mercoledì 19 giugno 2019)è tornata e non ha smesso di essere irriverente. La regina del pop per eccellenza, a 60 anni, partorisce un nuovo album, “Madame X”, che descrive come “la migliore risposta alche stiamo affrontando”. È unaimpegnata, quella che incontriamo nel suo ultimo lavoro discografico, nel quale si espone pubblicamente contro l’avanzata dell’estrema destra in ogni parte del mondo. “Il mondo sta andando terribilmente indietro. Non ci sono abbastanza voci critiche”, dice in un’intervista a Vanity Fair, che l’ha incontrata per l’occasione. La storia si sta ripetendo, come già successo prima della Seconda Guerra Mondiale. In questo momento die povertà, le persone tendono a essere estremamente spaventate e dare la responsabilità di tutto agli altri, agli immigrati, ...

