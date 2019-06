“La Svizzera delle Idee” | Repower presenta il suo modello di mobilità sostenibile

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019), Gruppo svizzero attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni, ha aperto ieri il ciclo di dialoghi “Laorganizzato dall’Ambasciata diin Italia,ndo la propria visione sulla. “Laha spiegato l’Ambasciatrice diin Italia Rita Adam, “è un’iniziativa che si articola in una serie di incontri con l’obiettivo di sfatare miti e alimentare riflessioni sul ruolo dell’economia quale generatore di benessere e felicità nella società contemporanea. A cadenza trimestrale, l’Ambasciata incontra un’eccellenza del settore privato per un dialogo a tutto campo: dai segreti per il successo alle preoccupazioni future, dalle migliori ricette per innovare alle sfide e opportunità legate alla competizione economica.”, storico operatore elettrico nato in Val Poschiavo nel 1904 per alimentare il trenino ...

Honiro : Anche la data in Svizzera è stato un grande successo. Ora mancano giusto 2 stadi x chiudere il… - valigiablu : Svizzera, la protesta di migliaia di donne contro la disuguaglianza di genere - TizianaFerrario : Anche nella tranquilla #Svizzera le donne stanno chiedendo parità di salario e più -