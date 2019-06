Ecco l’alimento che potrebbe prevenire il cancro del colon-retto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Secondo una ricerca della Washington University School of Medicine, pubblicata su “Gut”, un particolare alimento, consumato 2 o più volte a settimana,aiutare a, almeno negli uomini, la crescita di “adenomi” intestinali, formazioni pre-cancerose che possono rappresentare l’anticamera deldel. L’indagine ha coinvolto oltre 32mila maschi e oltre 55mila femmine: i partecipanti allo studio sono stati sottoposti a endoscopia per studiare il tratto intestinale, hanno compilato questionari alimentari e riferito dettagli sul consumo di yogurt. Durante il periodo di osservazione i ricercatori hanno diagnosticato 5811 adenomi nei maschi e 8116 nelle donne: il consumo di yogurt (almeno 2 volte a settimana) è risultato associato, solo nei maschi, a una riduzione del rischio di adenomi del 19%, e in particolare a una riduzione ...

