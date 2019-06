Tria | “Flat tax e salario minimo non sono rumors elettorali ma misure importanti”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Il ministro dell’Economia, Giovanni, all’Euromoney conference di Londra mostra il volto di “un governo prudente” e invita gli investitori della City a distinguere i fatti dai ““. Per questo il titolare del Mef boccia le proposte che più agitano i mercati, a partire dai minibot: “Non saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo”, ha ribadito, perchéuna misura “illegale e non necessaria”. Oppure l’ipotesi di una ‘manovra trumpiana‘ lanciata lunedì dal vicepremier Matteo Salvini in visita a Washington: “Farla implica avere il dollaro e noi abbiamo l’euro”, ha chiuso. Discorso diverso invece per flat tax e: “Non, ma provvedimenti importanti: il problema è vedere come si disegnano e i temi in cui si attuano”. Quindi, ...

