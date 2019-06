Estate 2019 | ecco le vacanze dei calciatori

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Fonte foto: Instagramledei1Sezione: Spettacoli Tag:Francesca Galici Le mete più ambite deiper l'sono le Baleari e la Sardegna, anche se qualcuno ha deciso di rompere gli schemi e di volare lontano, molto lontano... Le Baleari sono sempre la meta preferita per ie anche l'non fa eccezione. Sono tantissimi gli sportivi che in questi giorni di relax prima del ritiro estivo hanno scelto Ibiza e Formentera per le loro. Resta in cima alle preferenze anche la Sardegna ma non mancano quelli che sono volati molto lontano per staccare completamente la spina e scoprire nuove realtà. Persone: Mauro ...

vogue_italia : Bermuda, shorts o gonne di jeans: qual è il tuo capo in denim preferito per l'estate? - reportrai3 : L'Italia ha la flotta di canadair più grande al mondo. Ma #Report ha trovato qualcosa per cui sarebbe a rischio il… - vogue_italia : L’accessorio del giorno di oggi è firmato @YSL Tutte le nostre scelte ogni giorno qui: -