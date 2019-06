Costumi da bagno | tutte le tendenze dell’estate 2019

vanityfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Giallo e verde evidenziatoreTopshop& Other StoriesPerfect MomentBeach Bunny PoisLelloueMimì à la MerCaroline ConstasSolid & StripeH&MNodi e cintureLisa Marie FernandezHunza GEresPatboAlexandra MiroBianco, da sposa (ma non solo)HaightHeidi KleinManebìClara AEstas ZimmermannAnimalierElettra per Twinset U&BReina OlgaStella McCartneyGanniLeslie AmonLogo maniaGucciFendiMoschinoFilaBlumarineRiflessi metalliciOséreeBeth RichardsTezenisMissoniZeus + DioneEco-sostenibili CasaGinArketMonkiIsole & VulcaniFinisterreTide + SeekWeekdayEstate, tempo di. E tempo, per noi, di un’accurata guida alle ultime. Intero o bikini, sportivo o rétro? Qual è il costume dagiusto da infilare in valigia? Sono 6 i macro-trend che Lyst – il principale motore di ricerca nel mondo della moda – ha individuato per noi monitorando il comportamento di oltre 5 milioni di ...

