Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 17 : 45 : DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, CI SONO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE; PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 17 : 15 : TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN USCITA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L'OLGIATA E LA STORTA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E APPIA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICATA LA CASSIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 15 : 30 : APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA. QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL'ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST'ULTIMA DIREZIONE. SULLA PONTINA CODE ALL'ALTEZZA DI APRILIA VERSO Roma. INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 12 : 30 : CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL'INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA. SI RALLENTA TUTTAVIA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LAGHETTO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 11 : 30 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO QUEST'ULTIMA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 10 : 30 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, TRA LE USCITE PER FLAMINIA E CASSIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA; TARFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 09 : 45 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L'AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24. TRAFFICO INTENSO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA CASSIA, POI IN PROSSIMITA' DELL'USCITA PER LA VIA AURELIA E, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 09 : 15 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DELL'ARCO ORIENTALE DOVE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI STA IN CODA TRA LA CASILINA E L'AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL'A1 E LA A24 Roma-TERAMO. TRAFFICO INTENSO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER SALARIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 08 : 45 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, E, AVANTI, TRA PONTINA E A91; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E CASSIA, TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULL'INTERO TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 08 : 15 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; FORTI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1 TRA TORRENOVA E L'ALLACCIO COL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 07 : 30 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGITA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; FORTI RALLENTAMENTI CON CODE INVECE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1 TRA TORRENOVA E L'ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 19 : 30 : DISAGI SULLA Roma-FIUMICINO PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE CODE IN LENTA DIMINUIZIONE DA FIUMICINO AL RACCORDO, IN DIREZIONE Roma INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINACODE ORA LOCALIZZATE, TRA VIA MONTE D'ORO E CASTEL DI DECIMA, VEROS Roma TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 19 : 00 : FORTI DISAGI SULLA Roma-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA INCOLONNAMENTI DA FIUMICINO A PONTE GALERIA, IN DIREZIONE Roma SULL'AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA SANTA SEVERA AL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE ...