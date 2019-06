Totti dà l’addio alla Roma | “Gli americani volevano togliere i romani dal club | ci sono

17 giugno - dalla festa all’addio : Totti saluta la Roma : A diciotto anni esatti dal giorno in cui la Roma conquistò il suo terzo titolo, Francesco Totti annuncerà l’addio definitivo ai colori che ha vestito, da calciatore prima e da dirigente poi, per tutta una vita.17 giugno . Nessun tifoso Roma nista può restare indifferente di fronte a questa data. Da oggi, per motivi e tinte diverse, ancor di più. Diciotto anni fa la Roma di Fabio Capello (ma anche di Franco Sensi) conquistava il suo terzo ...

Roma - l’addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...