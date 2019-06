Salvini negli Usa | “All’Italia servirebbe una manovra trumpiana F35? Non ci si può

Salvini negli Usa : “Un errore strategico - commerciale e geopolitico allontanare la Russia dall’occidente” : “Sarebbe un errore strategico sia commerciale sia geopolitico allontanare la Russia dall’occidente per lasciarla nelle braccia dei cinesi. Bisogna fare di tutto per riportarli al tavolo e io preferisco ragionare che tornare all’asse Mosca-Pechino”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini antincipando uno dei temi che tratterà nelle prossime ore con l’amministrazione Trump. L'articolo Salvini negli Usa: “Un errore ...

Salvini negli Usa : “Italia non si accontenta delle briciole in Ue. Faremo flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

Salvini negli USA/ Le condizioni di Trump per un appoggio contro la Ue : La visita di SALVINI NEGLI Usa e le trattative dell'Italia con l'Ue sono due eventi che finiscono per incrociarsi ed essere fondamentali per il nostro Paese

Francesca Cipriani elogia Salvini : "Matteo è affascinante - mi ha guardata negli occhi e non sul seno" - : Serena Granato Francesca Cipriani ha parlato in radio del suo primo incontro con Matteo Salvini, avvenuto in tv In un'intervista concessa al programma radiofonico "Un giorno da pecora", trasmesso su Rai Radio 1, l'ex naufraga de L'Isola Dei Famosi, Francesca Cipriani, ha elogiato Matteo Salvini. Del leader della Lega, Francesca sembra apprezzare diversi aspetti personali e professionali. O almento questo è quanto è emerso ...

Tria : "La flat tax si fa restando negli obiettivi<br> di deficit. Nessuna lite con Salvini" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi è impegnato a Lussemburgo con l'Eurogruppo, ma prima di entrare si è fermato per qualche minuto a parlare con i giornalisti italiani i quali, ovviamente, gli hanno chiesto del vertice economico di ieri e della flat tax. Sul vertice di ieri Tria ci ha tenuto a spiegare che non ha assolutamente litigato con Matteo Salvini e che, come ha detto anche Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno è andato via ...

"Sono molto soddisfatto per l'incontro di ieri con Matteo Salvini. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti reciprocamente che il governo va avanti senza se e senza ma". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepremier M5S Luigi Di Maio all'indomani...

"Mi tocco!". "Mi ritocco!". Sono gli sms con i quali Matteo Salvini, leader della Lega, ha risposto ad Affaritaliani.it durante il pomeriggio di domenica, ben prima delle proiezioni che hanno sancito il trionfo del Carroccio alle elezioni europee, quando...

Matteo Salvini - Bisignani e quel viaggio negli Usa del leghista : perché c'è in ballo il futuro del Paese : Andrà cambiata la politica estera del nostro governo che ha isolato l'Italia. Da questa tesi parte il commento di oggi di Luigi Bisignani sul Tempo. Per l'editorialista il ministro degli Esteri e il premier sono due soggetti non all'altezza. Parla di "ingenuità" di Giuseppe Conte e addirittura di "

Cannabis - Mantero contro Salvini : ''Butta fumo negli occhi per distrarre dal caso Siri e dai suoi fallimenti'' : L'intervista a Today con il senatore M5s autore della proposta sulla legalizzazione della Cannabis: ''Fa confusione tra...