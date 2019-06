Ora Salvini rivuò fa' l' americanoLega | l' ultratrumpismo agita i 5s

Elezioni Sardegna - in principio erano tutti contro Berlusconi. Ma Ora l’antisalvinismo non ci salverà : Per più di 20 anni una parte di Italia, e di Sardegna, si è compattata nell’antiberlusconismo. Piuttosto che discutere di lavoro, economia, diritti, pace, Europa e tante belle cose, ci si è uniti sull’opposizione a Silvio Berlusconi. Il modello di società imposto da Berlusconi no, quello non è mai stato in discussione. La corruzione e la casta, i privilegi della politica e il taglio delle pensioni basse, l’eliminazione dell’articolo 18 e ...

Sea Watch 3 - la portavoce Giorgia Linardi sfida ancOra l'Italia : "Decreto-Salvini? Non mi interessa" : La Sea Watch 3 del decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini se ne frega, così come se ne frega delle multe salatissime introdotte dal testo per chi sfida il divieto di varcare. Lo dice chiaro e tondo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico su La7, Giorgia Linardi, portavoce

Sea Watch 3 ancOra in mare aperto : a bordo 43 persone. Salvini vieta transito e ingresso in Italia : Dopo lo sbarco autorizzato dalle autorità Italiane di 10 persone, sono 43 i migranti ancora a bordo della Sea Watch 3. La nave non è autorizzata né al transito, né all'ingresso, né alla sosta nelle acque territoriale Italiane: la conferma è arrivata dal divieto firmato ieri dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, in ottemperanza al decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Matteo Salvini attaccato da Don Nando Ottaviani : "AllOra sono comunista" - come si è conciato il prete : Ogni giorno spunta un prete che attacca Matteo Salvini. L'ultimo arriva da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Si tratta di Don Nando Ottaviani, il quale mette nel mirino la politica dei porti chiusi del leader della Lega. Il Don, della sagrestia della parrocchia San Michele, lancia la sua

Pure Don Nando attacca Salvini : "AllOra io sono comunista" : Costanza Tosi "Ama il prossimo tuo (cit Gesù), se questo vuol dire essere comunista, allora io sono comunista", il cartellone contro Matteo Salvini è l’ultima trovata social di Don Nando Ottaviani Spunta un altro prete contro Salvini. Questa volta il messaggio d’attacco contro il ministro dell’Interno e la sua politica dei porti chiusi arriva da Coreglia Antelminelli, Lucca. Don Nando Ottaviani, dalla sagrestia della parrocchia di ...

Matteo Salvini - Cathy La Torre indossava t-shirt choc sulla polizia - ma lavOra presso Palazzo Chigi : Cathy La Torre si faceva fotografare al Gay Pride di Roma con una maglietta parecchio provocatoria: sul petto la scritta, "Frociaria di Stato". Dietro, un invito a Salvini: "Mettiti questa Matteo". Peccato però, che la ribelle, avvocato e attivista per i diritti Lgbtq, si sia dimenticata di un altro

Salvini attacca Costa sul ponte MOrandi e Di Maio su Ilva e Alitalia : Matteo Salvini ne ha per tutti. Al termine del consiglio federale della Lega, a Milano, il leader del Carroccio si scaglia contro il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e contro Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. Colpevoli secondo il ministro dell’Interno di “rallentare” le tempistiche del governo del cambiamento. “Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere però ci sono alcune ...

Sondaggio Index per Piazzapulita - sale ancOra la Lega di Matteo Salvini e crolla il Pd : Cresce ancora la Lega di Matteo Salvini, cresce - meno - il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio, crolla il Pd di Nicola Zingaretti. E' quanto emerge dal Sondaggio Index Research illustrato in diretta da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. In particolare, il Carroccio guadagna mezzo punto e sale

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera la Ong : "Via libera per sbarcare a Tripoli - cosa fanno da qualche Ora" : La Sea Watch ha chiesto e ottenuto il Pos dalla Libia, ma da ore è in lento movimento verso la Tunisia. Continua dunque il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca con 52 migranti a bordo soccorsi nella acque libiche e il governo italiano. L'imbarcazione vorrebbe far sbarcare i migranti a Lam

Sondaggi elettOrali 2019 : Euromedia “Salvini soffre della sindrome Le Pen” : Sondaggi elettorali 2019: Euromedia “Salvini soffre della sindrome Le Pen” Arriva anche il commento di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, sul risultato della Lega all’ultima tornata di ballottaggi. C’è un dato secondo la nota Sondaggista che dovrebbe preoccupare Matteo Salvini. Sondaggi elettorali: il dopo-ballottaggi favorevole a Lega e centrodestra Centinaia di comuni, tra cui molti capoluoghi, sono tornati alle ...

Sea Watch Ora punta Salvini : "Quereliamo per diffamazione" : Angelo Scarano I legali di Sea-Watch annunciano una querela per diffamazione nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini I legali di Sea-Watch, Alessandro Gamberini e Leonardo Marino, annunciano una querela per diffamazione nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "A seguito del soccorso di 53 naufraghi da parte della Sea-Watch 3 - spiegano gli avvocati - il ministro Salvini ha rilasciato, ancora una volta, ...

Salvini accusa Di Maio sulle crisi industriali e avvisa i suoi ministri : “Ora tenetevi pronti” : «Le cose non girano per il verso giusto. tenetevi pronti per qualunque evenienza». Quando si è trovato di fronte i suoi ministri, con accanto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che non avrebbe usato parole amichevoli sui 5 Stelle, Matteo Salvini ha fatto capire che la corda si potrebbe spezzare improvvisamente. Nell’incontro a casa sua nel pome...

Corruzione - arrestato Arata - ex consulente della Lega |Salvini : non lavOra per noi - era solo a un convegno : Paolo Arata (ex deputato di FI) e il figlio Francesco sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell'imprenditore Nicastri, ritenuto tra i finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro.

Scorta revocata allo chef Natale Giunta : “Salvini era dalla mia parte - Ora non mi risponde nemmeno” : Lo chef Natale Giunta, spesso ospite di Rai1 a 'La prova del cuoco', da ieri è senza Scorta. La sospensione della tutela gli è stata notificata dopo una sentenza del Tar, che aveva riscontrato invece un "pericolo grave e concreto" per la sua vita. "Mi chiedo cosa possa essere cambiato in soli due mesi", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.