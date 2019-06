La hit dell’estate è il nuovo singolo di Shade disponibile dal 18 giugno

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ildiè La hit dell'estate. Il rapper di Senza Farlo Apposta, portato al Festival di Sanremo con Federica Carta, torna in scena con un brano dal titolo provocatorio e che va a inserirsi nel solco delle tante release delle ultime settimane. Queste le parole con le qualiha voluto presentare ilbrano che saràa cominciare dal 18, quindi a un passo dall'estate 2019 che si sta già facendo sentire in termini di temperature. "Il titolo non è autocelebrativo ma verte attorno a un concept più ricercato: è la ragazza dei sogni, ad essere la vera hit, per molteplici ragioni. Quando c’è lei, tutto il locale si gira, esattamente come quando il dj suona il brano più acclamato dal pubblico". Il sound di La hit dell'estate è quello tipicamente latino e nasce da una collaborazione con Gabry Ponte, con la collaborazione di JARO.viene ...

thetrueshade : “LA HIT DELL’ESTATE” Fuori il 18/06 su spotify e su tutte le piattaforme digitali. Pronti? ?????? - OptiMagazine : La hit dell'estate è il nuovo singolo di @thetrueshade disponibile dal 18 giugno - RADIOBRUNO1 : #Shade, domani arriva “La hit dell’estate”! #RadioBruno #17giugno -