Juventus | la possibile lista della spesa di Sarri | su tutti spicca il nome di Icardi

Mercato Juventus - blitz di Nedved da Raiola : possibile doppio colpo : Mercato Juventus – Si muove Pavel Nedved: il vicepresidente della Juventus ha compiuto ieri un blitz a Montecarlo per incontrare Mino Raiola. Lo riferisce ‘TuttoSport’ secondo cui la società bianconera ha giocato la carta degli ottimi rapporti tra i due (Raiola è stato il procuratore di Nedved) per capire le possibilità di chiudere due operazioni. Leggi anche: Sarri Juventus, […] More

Icardi Juventus - colpo a parametro zero? Tutto possibile - ecco come : Icardi Juventus – Il futuro di Icardi continua, imperterrito, a tenere banco in casa Inter. Dopo un caldo inverno vissuto da protagonista tra polemiche e voci di addio, l’argentino è atteso da un’estate torrida. Molteplici sono i club accostati a lui, ma l’opzione più plausibile per Icardi al momento sembra la Juventus, che da tempo ha messo gli […] More

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Juventus - il difensore potrebbe arrivare dal Bayern Monaco : possibile affare Boateng : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro di studio dell'opportunità di mercato, con l'obiettivo di rafforzare quei settori che hanno bisogno di qualità. Uno sui quali la Juventus dovrà necessariamente investire è il settore difensivo, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres, che ...

Juventus : in attesa del possibile arrivo di Sarri - Demiral sarebbe ad un passo : La Juventus sta cercando con la sua dirigenza di portare a Torino i giocatori che servirebbero a rinforzare la rosa, per affrontare al meglio la prossima stagione. A tal riguardo, Paul Pogba avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, secondo i rumors che arrivano dalla Premier League, ma il suo contratto con i Red Devils scade nel 2021 e la sua valutazione di mercato è altissima. Il ritorno del campione del mondo francese sarebbe tra ...

Juventus - Dybala avrebbe rifiutato l'Inter : possibile lo scambio con lo United per Pogba : Il mercato è pronta a conquistarsi la scena in estate, soprattutto dopo le ufficializzazioni delle panchine rimaste vacanti in Serie A. L'attesa principale riguarda la nomina del nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe avvenire in settimana. Nel frattempo però la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro alla ricerca dei rinforzi ideali per competere in Serie A ed in Champions League. Oltre agli investimenti però, i bianconeri devono ...

Amoruso su Sarri alla Juventus : 'Possibile ci sia la sorpresa - qualcosa non quadra' : La Juventus non ha ancora sciolto le riserve sul nuovo allenatore e i tifosi bianconeri sono in attesa di sapere chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri. La maggior parte dei media vede Maurizio Sarri come principale candidato alla panchina dei campioni d'Italia. Domani su questo fronte potrebbe essere una giornata molto calda perchè il Chelsea dovrebbe definitivamente liberare il tecnico toscano a quel punto si capirà davvero se la Juve ...

Calciomercato Juventus - possibile il ritorno di Benatia : Una delle esigenze principali della rosa della Juventus è rinforzare il settore difensivo, dopo il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. L'attesa mediatica riguarda soprattutto la nomina del nuovo tecnico, ma la dirigenza bianconera è pronta anche ad ufficializzare qualche investimento in entrata. Dopo Ramsey dell'Arsenal, è in dirittura d'arrivo il centrale difensivo ...

Insigne ed il possibile futuro di Sarri alla Juventus : “spero cambi idea” : Insigne senza peli sulla lingua: dalla stagione del Napoli alla possibilità di vedere Sarri nella panchina della Juventus nel prossimo Campionato di Serie A “Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si esprime così sul possibile approdo del suo ex tecnico Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. “Per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto ...

Juventus - il possibile grande arrivo per la difesa è Koulibaly dal Napoli : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, con Andrea Barzagli che dopo il ritiro dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero e con Martin Caceres che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Sono quindi ...

Juventus - possibile scambio di mercato con la Roma Perin-El Shaarawy : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza della Juventus è al lavoro per cercare di costruire una squadra competitiva per la Champions League e la Serie A. Alcune decisioni di mercato saranno inevitabilmente avallate dal tecnico che siederà sulla panchina bianconera, ma l'idea della dirigenza è quella di costruire una rosa ideale per il 4-3-3, l'obiettivo è quindi dare una filosofia offensiva. Proprio gli esterni ...

Juventus - possibile duello con il Napoli per James Rodriguez (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza sta lavorando sul mercato dei giocatori per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Le esigenze principali riguardano la difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Ma la Champions League ha evidenziato un limite di qualità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Per tale ragione, le ...

Juventus - incredibile aumento in borsa : possibile effetto Guardiola? : Juventus – Continua a rincorrersi le voci di calciomercato riguardanti il nuovo allenatore della Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, sono ore decisive per l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri ma la pista Guardiola continua a tener banco. Leggi anche: Guardiola Juventus, Barzaghi (Sportmediaset): “Lunedì Pep alla Juve” Juventus, exploit in borsa del titolo Contemporaneamente, dopo il calo della scorsa settimana ...

Calciomercato Juventus - possibile intesa per cinque anni con il turco Demiral : In attesa di definire il tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di rafforzare una rosa che ha bisogno di qualità per cercare di raggiungere l'ambita Champions League. Ci sono però delle esigenze oggettive, che riguardano soprattutto la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico della Juventus) e il probabile addio di Martin Caceres ...