Irama e Martina Nasoni sono stati insieme? La verità sulla loro storia

Grande Fratello - vince Martina Nasoni : è lei la “ragazza con il cuore di latta” di Irama : È Martina Nasoni la vincitrice del Grande Fratello 2019, la “ragazza con il cuore di latta” che ha ispirato l’omonima canzone portata a Sanremo da Irama . Originaria di Terni, lunghi capelli castani e sguardo dolce, la modella 21enne era tra i favoriti per la vittoria e ora si è aggiudicata il montepremi da 100mila euro in palio. Secondo classificato invece Enrico Contarin. ...

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 : La ragazza di latta di Irama ha battuto Francesca de Andrè (e non solo) : Un altro programma tv ha chiuso i battenti in vista dell'estate ma tutto è già pronto per la prossima, confermatissima stagione. Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 lasciandosi alle spalle la casa di Cinecittà che per oltre due mesi l'ha vista innamorarsi, sbroccare, sorridere con i suoi compagni ma anche litigare soprattutto con Francesca de Andrè. Proprio quest'ultima è stata ancora protagonista del programma ieri sera sin dalla ...