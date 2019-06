Com' è andato il voto in Sardegna

Sportivi più pagati al mondo nel 2019 - il podio è ‘Comandato’ da calciatori : la top ten [NOMI] : Sono sempre loro, sempre i soliti. In campo e fuori. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, ecco da chi è composto il podio degli Sportivi più pagati del 2019. Secondo la classifica annuale pubblicata da Forbes, infatti, la stella del Barcellona è prima con ben 127 milioni di dollari (pari a 112,5 milioni di euro). Dietro di lui, come detto, altre due stelle del calcio: Cristiano Ronaldo (109 milioni di dollari) e Neymar (105 milioni di ...

Vita in diretta - "Beppe Convertini racComandato da Rocco Casalino"?. Rai e politica - lui scrive a Dagospia : Minaccia querela, Rocco Casalino. D'altronde, il tema è spinosissimo: Rai, politica, amicizie e raccomandazioni. Nei giorni scorsi si era sparsa la (brutta) voce secondo cui dietro la promozione di Beppe Convertini, storico volto Mediaset ed ex Grande Fratello, alla conduzione della Vita in diretta

Come è andato il Gay Pride a Roma : Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa. Il #RomaPride è partito. ...

Disperata la moglie del Commerciante morto a Napoli : "L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato" : É Disperata Grazia Ragozzino, moglie del commerciante Rosario Padolino, 66 anni, morto oggi a Napoli dopo essere stato colpito da pezzi di cornicione in Via Duomo. Lo scrive su facebook dove scrive: “L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato”.“Non ci credo, sono Disperata” afferma tra le tante manifestazioni di solidarietà e affetto degli amici increduli. Padolino, conosciuto ...

Come è andato l'incontro che ha sancito la tregua tra Salvini e Di Maio : E alla fine il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini c'è stato. Lontano da riflettori e telecamere, i due vicepremier si sono visti nel primo pomeriggio a palazzo Chigi. Era da settimane che i due leader non si incontravano, sin dalla campagna elettorale per le europee, quando i rapporti erano precipitati ai minimi termini. L'esito dell'incontro, durato circa un'ora, viene affidato a una nota congiunta: "Il governo deve andare ...

Giuseppe Petrolito - sComparso da dieci anni/ La figlia "Impossibile se ne sia andato" : Giuseppe Petrolito, 35enne operaio scomparso dieci anni fa dalla provincia di Siracusa: la figlia intervistata da Chi l'ha Visto?

Paese per Paese - ecco Com’è andato il voto nei 28 Stati membri : Paese per Paese, ecco com'e' andato il voto per le europee nei 28 Stati membri: GERMANIA (96 seggi) La Cdu-Csu (centrodestra) in testa con il 28,9% dei voti davanti ai Verdi (20,6%) e a Spd (centrosinistra) al 15,5%. FRANCIA (74 seggi) Il Rassemblement national lepenista e' avanti al 24% rispetto alla lista di Macron Lrem che raccoglie il 22% e gli ecologisti di Eelv sono al 13%. Les Re'publicains (centrodestra) sono all'8%. ITALIA (73 seggi) La ...

Giorgia Meloni - cosa non le è andato giù del Comizio di Salvini a Milano : "I fischi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca

Com'è andato l'incontro tra Conte e Haftar sulla Libia : Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar si sono incontrati a Roma, a Palazzo Chigi. Al termine del lungo faccia a faccia, il presidnete del consiglio italiano ha detto di aver espresso all'uomo forte della Cirenaica, priotagonista nelle scorse settimane di una vilenta offensiva contro il governo di al-Sarraj, la "preoccupazione dell'Italia". Conte ha ribadito che il nostro Paese "chiede il cessate il fuoco" e che ...

Atlanta-Lazio - Lotito shock : “ho mandato a fanculo Gasperini!” Inzaghi si Complimenta col presidente [VIDEO] : Coppa Italia, Lotito beccato mentre si sfoga contro il tecnico dell’Atalanta Gasperini reo d’aver protestato per un rigore netto non concesso ai bergamaschi In casa Lazio è stata una notte di festa dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il patron laziale Claudio Lotito è stato pizzicato in alcune espressioni poco eleganti durante la cena post-gara, nelle quali parla in modo critico nei confronti di Gasperini, ...

Com’è andato l’interrogatorio di Attilio Fontana : Il presidente della Lombardia indagato per abuso d'ufficio ha ammesso – fornendo spiegazioni – di aver nominato il suo ex socio in regione, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere

Come è andato alla fine il raduno dei 'terrapiattisti' di Palermo : Tra buchi neri Come 'mentine' e manipolazioni degne di Matrix e dei poteri forti, Soros e America in testa, i terrapiattisti sono sbarcati a Palermo nel week end. Dieci ore, dalle 9 alle 19 di domenica, per mutare prospettiva e imparare a mirare orizzonti senza curvature con gli interventi degli organizzatori: Agostino Favari, Albino Galuppini, Calogero Greco. Un mix tra esoterismo e complottismo - le ...

Golf - PGA Tour 2019 : Koepka 4° e Harding 13° dopo il primo giro dell’AT&T Byron Nelson - Comandato da Denny McCarthy : Si è disputato questa notte il giro d’apertura dell’AT&T Byron Nelson, torneo del PGA Tour che si svolge a Dallas, in Texas. dopo il primo giorno sul par 71 texano a comandare è Denny McCarthy, ventiseienne del Maryland, capace di concludere in -8 davanti ai suoi connazionali Tyler Duncan e Tom Hoge, entrambi a -7. Il gruppo particolarmente nutrito, però, è quello di coloro che si trovano in quarta posizione: sono ben nove i ...

Gattuso-Bakayoko : ecco Come è andato il secondo faccia a faccia - : Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko si sono confrontati a Milanello dopo il furioso litigio con insulti esploso durante il primo tempo della partita di lunedì sera tra Milan e Bologna. secondo quanto ...