Truffarono George Clooney | coppia italiana arrestata in Thailandia

Truffarono anche George Clooney : coppia di latitanti italiani arrestata in una villa di lusso in Thailandia : “Bonnie & Clyde“: così è stata soprannominata l’operazione di polizia internazionale che ha portato all’arresto di una coppia di latitanti italiani nella villa di lusso dove si erano rifugiati in Thailandia. I due, Galdelli Francesco e Goffi Vanja, marito e moglie, erano ricercati da tempo per le ingenti truffe messe in atto in Italia, tra cui una anche ai danni di George Clooney. La coppia aveva infatti creato una ...