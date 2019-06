Trapani promosso in serie B | Piacenza sconfitto 2-0

ilfogliettone

(Di sabato 15 giugno 2019) E' illa ventesima squadra del prossimo campionato diB. I siciliani hanno conquistato la promozione nel torneo cadetto battendo ilper 2-0 nella finale di ritorno dei playoff (0-0 all'andata) nel match giocato questa sera a. I giocatori della squadra granata dieci giorni fa avevano messo in mora la societa' perche' non ricevono lo stipendio da oltre due mesi ma avevano garantito comunque il massimo impegno. Cosi' e' stato. Le reti di questa sera delsono state segnate dai francesi Nzola al 21' pt e Taugourdeau al 39' st. Nella lettera aperta per far conoscere la loro situazione, i calciatori del, appoggiati nella loro azione dall'Aic, avevano scritto che "il nostro impegno restera' inalterato, se non rafforzato (come gia' dimostrato contro il Catania), in quanto la nostra passione ci spinge ben oltre le vicende extracalcistiche. Lo ...

