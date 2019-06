Pamela Prati non è andata a Live D’Urso | «Doveva venire a titolo gratuito | all’ultimo ha

Barbara d'Urso Vs Pamela Prati/ Le assurde condizioni : la redazione risponde picche… : Barbara d'Urso contro Pamela Prati: in scena il confronto finale a Live Non è la d'Urso? Ecco la frecciatina dell'ex showgirl alla conduttrice.

Barbara D'Urso e la verità su Pamela Prati in Tv : 'Voleva decine di migliaia di euro' : È stato un monologo davvero interessante quello che ha fatto ieri sera Barbara D'Urso durante la dodicesima puntata di Live-Non è la D'Urso: la presentatrice, infatti, si è rivolta direttamente ai suoi spettatori per motivare l'assenza di Pamela Prati in studio. Nonostante fosse stata annunciata l'ospitata della showgirl nella diretta del 12 giugno, tutto è saltato all'ultimo minuto per una presunta richiesta avanzata nel pomeriggio: gli ...

Pamela Prati - la vera madre del bambino usato per interpretare Sebastian Caltagirone : "Non ho mai percepito soldi" : Durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, programma di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, è andato in onda un servizio contenente un'intervista alla madre del bambino utilizzato per "interpretare" la parte di Sebastian Caltagirone, il figlio di Mark Caltagirone, l'"inesistente" futuro marito di Pamela Prati.Queste sono state le dichiarazioni della donna rimasta nell'anonimato e rappresentata, in studio, dal suo ...

