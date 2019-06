Di Maio | A Conte e Tria pieno mandato | Flat Tax avrà tetto di 60-70mila

Luigi Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria con l’Ue. Ma al centro gli italiani - no i numerini” : Luigi Di Maio afferma che Giuseppe Conte e Giovanni Tria hanno pieno mandato nelle trattative con l'Unione europea. Oggi il ministro dell'Economia si riunirà con l'Eurogruppo per discutere del bilancio italiano, e il leader pentastellato commenta: "Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Saremo responsabili con i conti pubblici, ma mettendo al centro i cittadini, non i parametri".Continua a leggere

Governo - Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria. No a manovre correttive - flat tax avrà tetto di 60-70mila euro” : “Nel Governo è stato detto chiaramente che manovre correttive non se ne fanno“. Il vicepremier Luigi Di Maio è categorico sulla questione di una possibile legge di bilancio bis che rientri nei parametri imposti dall’Unione Europea. Nel giorno in cui si riunisce l’Eurogruppo in Lussemburgo, il leader M5s ha assicurato ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1 che “il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni ...

Governo - la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini. Di Maio terzo : Nell'ultima settimana la fiducia nel Governo è calata dal 40 al 37% (9% molta fiducia e 28% abbastanza). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli (ricerca effettuata il 10-11 giugno, 1.000 casi, metodologia C.A.T.I. - C.A.W.I.) i cui risultati vengono... Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte e Tria per la trattativa ma Salvini e Di Maio li marcano con i tecnici di Lega e 5 Stelle : Mentre la Commissione europea, insieme al Comitato economico e finanziario (Efc), aspetta una risposta dall'Italia sul da farsi - "deve adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità" - Giovanni Tria chiede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio che smettano le uscite sullo

JUNCKER E CO./ Il blitz dell'Ue per commissariare Conte - Di Maio e Salvini : Difficile che il Governo riesca a resistere al pressing europeo e di fronte al rischio di una procedura d'infrazione che appare vicina

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Luigi Di Maio sospetta di Conte : "A che gioco gioca". La foto - il Quirinale - il sondaggio : cosa non torna : Ha fatto un balzo sulla sedia, Luigi Di Maio, quando ha visto la foto casual con i suoi cagnolini che Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un cambio di paradigma per il molto istituzionale premier, non casuale. "Che gioco sta facendo? Si è montato la testa? O è tropp

Il duello ora è tra Conte e Salvini (Di Maio convalescente in panchina) : Il vertice della notte scorsa non ha dato risposte risolutive. Ha confermato però quali sono le squadre in campo e quali le rispettive strategie. Per Salvini è quella del picconatore...

Vertice di Governo tra Conte - Di Maio e Salvini per dare il via alla "fase 2" : "Con l'amico Luigi Di Maio c'è ritrovata e, mi auguro duratura, sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare su un salario minimo per i lavoratori, ma questo lo garantiscono le imprese e se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno queste a garantire un salario minimo? Noi le idee le abbiamo chiare". Salvini ha così anticipato quello che dirà questa sera a Luigi Di Maio - che invoca il ritiro degli emendamenti leghisti sul ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - tregua per unirsi contro Conte : il retroscena dal vertice di Palazzo Chigi : Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio è servito almeno a due cose: ad assicurare che "il governo va avanti" e a saldare perlomeno l'alleanza tra i leader di Lega e M5s. Non solo sui Contenuti (è stato suggellato lo "scambio" tra il

Governo - Salvini dopo il vertice con Conte e Di Maio : “Tutto bene - andiamo avanti. Su questo mai avuto dubbi” : Dura meno di due ore l’atteso vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio. Al termine del vertice stretta di mano tra i leader della Lega e del M5s. E il ministro dell’Interno, intercettato al rientro a casa, afferma: “Tutto bene, il Governo va avanti. Su questo mai avuto dubbi”. L'articolo Governo, Salvini dopo il vertice con Conte e Di Maio: “Tutto ...

Matteo Salvini - intervista a Libero : "Conte e Di Maio sveglia - basta coi no o mollo tutto" : "basta con i no o mollo tutto". Matteo Salvini, nell'intervista a Libero nel giorno del vertice con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, "minaccia" premier e alleato grillino. "Non resto al governo a perdere tempo: I colleghi di M5s si sveglino". Sulle toghe: "Certi magistrati sono peggio dei politici, r

Vertice tra Conte - Salvini e Di Maio dopo le elezioni : “Tutto bene - il governo va avanti” : Parole rassicuranti da parte dei due Vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini al termine del Vertice notturno a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo le tensioni post elezioni. Via libera al decreto sicurezza bis e si accelera sulla proposta legislativa del salario minimo.Continua a leggere

Salvini - il governo va avanti. Cosa ha deciso il vertice notturno con Conte e Di Maio : L'esito delle urne premia la Lega ma Matteo Salvini non immagina conseguenze dirette sulla vita dell'esecutivo. Tuttavia, per definire i prossimi passi nei dossier lasciati in sospeso - dalla flat tax alla Tav fino al salario minimo –, complice lo stallo da campagna elettorale, vertice serale di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i due vice, Salvini e Luigi Di Maio. Tra le principali fonti di attrito la linea di ...