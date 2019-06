Schiacciato da muletto all'aeroporto di Malpensa! Morto operaio 49enne (Di mercoledì 12 giugno 2019) Tragico incidente sul lavoro nel magazzino Dhl nell’area Cargo del Terminal 2 dello scalo lombardo. Ancora un tragico incidente sul lavoro. Un operaio di 49 anni è Morto all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, dopo essere rimasto Schiacciato da un muletto.



L'indicente è avvenuto questa mattina attorno alle 6:30 nel magazzino di una ditta di spedizioni (Dhl) nell'area cargo dello scalo aeroportuale. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio sarebbe rimasto Schiacciato dal muletto nel corso di una manovra andata storta. Subito è stato lanciato l'allarme e sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso, ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare: è Morto prima ancora di arrivare in ospedale.

Sulla dinamica dell'incidente indagano ora gli agenti della Polaria, la polizia di frontiera. Samuele Astuti consigliere regionale della Lombardia nelle fila del Partito Democratico, commenta così la notizia: "Ancora un morto sul lavoro in Lombardia, l'ennesimo lutto che doveva essere evitato. Siamo a ventitre vittime nel 2019, in linea con un tragico 2018 e in crescita rispetto agli anni precedenti. È evidente che qualcosa non va ma di questa sicurezza, la sicurezza sul lavoro, si parla sempre meno. M.M. aveva 49 anni e da poco era stato assunto a tempo indeterminato. Esprimiamo la nostra vicinanza ai suoi familiari, ai colleghi e agli amici".