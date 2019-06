Konami annuncia eFootball PES 2020

gamerbrain

(Di martedì 11 giugno 2019)Digital Entertainment B.V. hato oggi, durante l’edizione 2019 dell’Electronic Entertainment Expo (E3),PES(PES) il nuovo capitolo della serie PES. Impreziosita dall’immagine dell’attaccante e superstar mondiale del Barcellona: Lionel Messi, l’edizione standard di PESè da oggi disponibile per la prenotazione nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM. Lionel Messi, attaccante del Barcellona ha dichiarato: Quando ero ragazzo mi chiedevo spesso quale sarebbe stato il giocatore che avrei trovato sulla copertina di PES, sono onorato di essere stato scelto io perPES. Mio figlio è un giocatore di PES e molte volte mi ha chiesto come mai non ci fossi io sulla copertina del gioco, ora è molto orgoglioso che la cover star sia suo padre . I giocatori potranno scegliere ...

