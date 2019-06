La casa di riposo horror | anziani abusati e picchiati | Ci trattavano come

La casa di riposo degli orrori : le violenze sui pazienti : Una casa di riposo "lager", nella quale gli anziani venivano derisi, insultati, picchiati e anche abusati sessualmente. L'orrore in un ospizio a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Redazione Una casa di riposo "lager", nella quale gli anziani venivano derisi, insultati, picchiati e anche abusati sessualmente. L'orrore in un ospizio a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. ...

Modica - titolare casa riposo denunciata per abbandono di rifiuti : Modica, titolare di casa di riposo deferita all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti incontrollato. Sacchi neri con pannolini, siringhe

Parigi - omicidio in casa di riposo : a 102 anni sospettata di aver ucciso la vicina di 92 : Non è mai troppo tardi per amare, ma anche per odiare, o comunque per commettere crimini estremi persino nella quarta età, almeno a giudicare da un'incredibile storia che arriva dalla Francia. E' morta non di vecchiaia, ma uccisa da colpi alla testa e per asfissia da strangolamento, un'anziana di 92 anni che abitava in una casa di riposo di Chezy-sur-Marne, comune che si trova nella regione dell'Aisne, a nord-est di Parigi. Gli inquirenti ...

Chiusa altra casa di riposo a Modica : Ordinanza di chiusura per un'altra casa di riposo che opera a Modica. Il provvedimento, a firma del sindaco, Ignazio Abbate, arriva a seguito dell'ennesima operazione congiunta eseguita dalla polizia ...

Anziani picchiati e umiliati! A Lagonegro la casa di riposo dell'orrore : Venivano percossi, intimiditi e umiliati con aggressioni fisiche e verbali; era questo l'incubo vissuto dagli Anziani di una casa di riposo a Lagonegro, comune in provincia di Potenza. Agli arresti sono finite due persone; si tratta della coordinatrice e di un’operatrice socio sanitaria della "casa di riposo M.L. Cosentino", mentre una terza persona è indagata non potrà avvicinarsi alla struttura. Per loro l'accusa è di maltrattamenti ...

casa di riposo per anziani 'affollata' a Siracusa - segnalata la titolare : I carabinieri della Compagnia di Siracusa, unitamente ai colleghi del N.A.S. di Ragusa hanno effettuato una serie di controlli nelle case di riposo per anziani al fine di verificare i requisiti ...

Oss ruba agli anziani della casa di riposo : Un'oss ruba agli anziani della casa di riposo.E' accaduto nell'Astigiano. I carabinieri di San Damiano d'Asti , hanno avviato un'indagine per identificare l'autore di una serie di furti. I furti erano ...

Nascondevano droga dentro casa di riposo - arrestate due donne - madre e figlia : Chieti - Nascondevano la droga in una casa di riposo a Treglio (Chieti), i Carabinieri arrestano due donne e denunciano altre nove persone. Ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sono finite madre e figlia che avevano accesso, per pulizie e attività connesse, alla residenza per anziani; in una stanza, in una scatola di latta sopra a un armadio, i militari hanno trovato 4 etti di cocaina e un etto di hashish. ...