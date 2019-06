de Ligt | “Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus”

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Matthijs de, difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese, all’emittente Vos svela il siparietto che lo ha coinvolto con Cristianodopo la finale della Nations League: “mi hadiJuventus. Ero un po’ stupito e scioccato, per questo ho riso. All’inizio non avevo capito…”. “Non so dove andrò – prosegue de– ora vado in vacanza e mi riposo, poi lascerò che qualcosa accada e vedremo“. Staremo a vedere se Cristianoè riuscito a fare breccia su de.L'articolo de: “Cristianomi hadiJuventus” CalcioWeb.

doctor_mic82 : RT @LaskaJuventus: Se Cristiano Ronaldo ti chiede di venire alla Juventus, tu caro De Ligt vieni alla Juventus. Punto. - EndgameThrone : Io ieri sera, durante la partita: 'de ligt, vieni alla Juve, please'???? De Ligt: 'Ronaldo mi ha chiesto di andare al… - alie_992 : RT @LaskaJuventus: Se Cristiano Ronaldo ti chiede di venire alla Juventus, tu caro De Ligt vieni alla Juventus. Punto. -