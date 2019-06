La famiglia Rodriguez-De Martino si allarga? Le indiscrezioni | Belen incinta | in arrivo

Un abito bianco! Il weekend in famiglia e le prove di matrimonio di Belen Rodriguez : Belen Rodriguez si gode alcuni giorni di vacanza con il suo Stefano e loro figlio Santiago prima del grande giorno. Belen provoca i fan con una serie di video social sexy durante uno shooting dove indossa abiti bianchi, una sorta di prova di nozze bis. E i follower sognano. La vorrebbero rivedere all’altare con Stefano De Martino e sperano che la famiglia si allarghi presto. Così, basta che la Rodriguez posti uno scatto con il numero 3 ...

Francesco Moser bacchetta il figlio Ignazio : «Non pensare a Cecilia Rodriguez e torna nell’azienda di famiglia» : Francesco Moser bacchetta il figlio Ignazio e lo richiama ai suoi doveri. Durante la reclusione della casa del Grande Fratello Vip infatti Ignazio si è fidanzato con Cecilia Rodriguez, che per lui ha lasciato il suo ex Francesco Monte in diretta nazionale, e fra reality e nuovo amore è entrato nel mondo dello spettacolo. La nuova vita di Ignazio però non piace al papà, i campione delle due ruote Francesco che è tornato a dire la sua a riguardo ...

Isola dei Famosi - Soleil Sorge : "Con Jeremias Rodriguez - procede benissimo - ho conosciuto la sua famiglia" : Soleil Sorge, ex concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sta proseguendo in Italia, la conoscenza di Jeremias Rodriguez intrapresa in Honduras.Intervistata dal sito Super Guida Tv, la modella e social influencer italo-statunitense ha fornito un aggiornamento riguardo la sua relazione con il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.prosegui la letturaIsola dei Famosi, Soleil ...

Soleil dopo l’incontro con la famiglia Rodriguez : ecco cosa pensa : Soleil Sorge dopo l’incontro con i Rodriguez: ecco cosa pensa della famiglia di Jeremias Soleil Sorge non avrà vinto l’Isola dei famosi ma, grazie al reality, è riuscita a portarsi a casa un amore nuovo di zecca. In Honduras tra lei e Jeremias Rodriguez è scoppiata la passione e la loro storia, oggi, procede a […] L'articolo Soleil dopo l’incontro con la famiglia Rodriguez: ecco cosa pensa proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez e Ignazio a Pasqua con la famiglia Moser : l’amore è nell’aria : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati: vacanze in famiglia per la coppia Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez le cose non potrebbero andare meglio. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, sta vivendo da più di un anno una bellissima storia d’amore fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Subito dopo il reality, come […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio a Pasqua con la famiglia Moser: l’amore è ...

Jeremias Rodriguez su Belen : “Per noi la famiglia è importante - mia sorella ora è felice” : Jeremias Rodriguez racconta di Belen, spiega che per loro la famiglia è importante e racconta quanto sia stata male Belen per il fallimento con Stefano, oggi però sottolinea Jeremias: “Belen è contenta” Jeremias Rodriguez parla di Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme. Il 30enne svela che in passato la showgirl argentina è stata male per tanto tempo per l’addio con il … Continue reading Jeremias Rodriguez su Belen: ...